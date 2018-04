Asta e culmea! Un baschetbalist dat afara pentru ca este prea inalt! Ce spun noile reguli

Un baschetbalist american a aflat ca este nevoit sa plece din campionatul Coreei de Sud.

Baschetbalistul american David Simon este obligat sa plece de la echipa sa din Coreea de Sud, Anyang KGC, si asta pentru ca are o inaltime care depaseste noile standarde impuse de federatia coreeana, scrie Business Insider.

David Simon are 2,01m si depaseste cu 2 centimetri limita maxima admisa in campionat pentru un jucator strain. Masura nu se aplica si baschetbalistilor coreeni, astfel ca in campionat evolueaza fara probleme si jucatori de 2,25m.

Federatia a luat aceasta masura pentru a-i favoriza pe coreeni.

David Simon, jucator profesionist care a mai evoluat pana acum in Bulgaria si Franta, spune ca noua regula din baschetul coreean este absurda.

"Nu inteleg regula asta, nu e ca si cum ceilalti jucatori sunt super mici. Ma simt frustrat ca e o diferenta asa de mica peste limita", a spus Simon, care este cel mai bun marcator pentru echipa lui in acest sezon.