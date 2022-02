Mihai Iosif, dezamăgit după încă un meci fără victorie: „Nu a fost bine că am făcut multe puncte la început!” Ce a spus după ce fanii i-au cerut 'demisia'

Giuleștenii au ajuns la nouă etape consecutive fără victorie, după ce au avut un start de sezon extrem de bun. Rapid a ratat șansele calificării la play-off și se află pe locul 9 în clasament, cu 37 de puncte obținute.

Mihai Iosif s-a arătat dezamăgit de deznodământul partidei, punctând că golul înscris de Dinamo, după eroarea apărării giuleștene, a cântărit mult în economia jocului.

Mihai Iosif: „Nu a fost bine că am făcut multe puncte la început!”



Antrenorul giuleștenilor a declarat și că, în opinia sa, startul neașteptat de bun a creat o iluzie mult prea mare în rândul echipei promovată în acest sezon, iar asta a fost un factor determinant în parcursul ulterior. Iosif a dezvăluit și că este afectat de faptul că fanii îi cer demisia, însă a spus că nu va renunța la postul său decât dacă i se va impune din partea conducerii.

„Golul stupid a însemnat mult, parcă ne-a turnat plumb în picioare, chiar dacă am revenit. Azi am avut o repriză foarte bună, asta e. Nu am dat goluri, nu cred că ne-a surprins Dinamo cu ceva, știam echipa lor, am vorbit despre ce joacă. Pur și simplu nu am dat gol.

Am avut multe ocazii, dacă dădeam, altul cred că era rezultatul. Probabil primele etape ale campionatului ne-au dat ceea ce nu suntem de fapt, știam că suntem o echipă mai de mijlocul clasamentului, poate nu a fost bine, dacă pot spune așa, că am făcut atât de multe puncte la început. Trebuia să ținem o linie pozitivă.

Într-adevăr, atitudinea mai lasă de dorit. Mă afectează că s-a auzit „Demisia”, Rapid e casa mea, dar îi înțeleg pe suporteri, nu am câștigat de atât de mult timp, au făcut o atmosferă senzațională, încerc să rămân echilibrat. Eu personal am făcut tot pentru Rapid și fac în continuare, dar când nu merge treaba cum ne dorim am și eu partea mea de vină.

A spus patronul zilele trecute despre chestia asta, mă tot întrebați de un an de zile de schimbarea antrenorului. A fost ferm, clar. Nu am cum să renunț eu, personal, eu am muncit din greu să ajung aici. Dacă patronul mi-o va cere, nu am nici cea mai mică problemă să renunț. Îi înțeleg pe suporteri, sunt foarte supărați și pe bună dreptate, nu am câștigat”, a declarat Mihai Iosif la finalul partidei.