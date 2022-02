Cosmin Matei, încântat după punctul obținut din derby-ul cu Rapid: „Un punct poate face diferența în ultima etapă!” Ce a spus despre accidentare

„Cânii” au ajuns la al treilea meci consecutiv fără înfrângere în campionat și au strâns 17 puncte, aflându-se pe locul 14 în clasament, după depunctarea lui Gaz Metan. Golul lui Dinamo a fost marcat de Cosmin Matei, după o eroare imensă în apărarea giuleșteană.

La finalul partidei, jucătorul a acuzat probleme musculare, însă a fost nevoit să rămână pe teren, după ce Stoican epuizase schimbările.

Cosmin Matei, după remiza cu Rapid: „E posibil ca un singur punct să facă diferența în ultima etapă!”



La flash interviu, jucătorul a venit cu o pungă cu gheață pe picior și a vorbit despre posibila accidentare, dar și despre punctul obținut pe Arena Națională.

„Am văzut mingea, am controlat-o și am băgat-o în poartă. Din păcate, nu am reușit să ținem mai mult de diferența, cred că era important să ținem mai mult, să îi prindem și să acoperim mai multe spații.

Am urmărit mingea, mă bucur că am fost în locul potrivit și am reușit să înscriu. Cu siguranță rezultatele pozitive ne ajută atât din punct de vedere moral, cât și al punctelor, la final, orice punct contează și cred că este posibil ca un singur punct să facă diferența în ultima etapă.

Am simțit ceva muscular în ultimele minute, sper să nu fie nimic serios, o să văd mâine. Mie, personal, îmi pare rău pentru cei care au fost la Gaz Metan, au muncit atâtea luni și din păcate, pentru munca lor, au muncit în zadar, e trist să se ajungă la astfel de situații în fotbalul românesc și ar fi bine să nu se mai întâmple astfel de lucruri.

Un derby frumos, cu suporteri care au susținut ambele echipe.

Patriche are o rană la picior, era ok să nu se întâmple așa ceva, dar într-un derby sunt și astfel de momente”, a declarat Cosmin Matei la finalul partidei.