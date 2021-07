Mihai Eșanu este supărat de situația lui Dinamo: "Toată lumea ne dă șansa a doua!"

Dinamo este într-o situație critică.

Clubul din Ștefan cel Mare are probleme financiare grave, iar situația sportivă nu este roz. Echipa are mare nevoie de bani, iar jucătorii fac eforturi disperate pentru a salva situația echipei.

Mihai Eșanu, porterul și unul dintre liderii lui Dinamo este conștient că echipa ar putea dispărea în orice moment, dar speră ca evoluțiile echipei să fie suficient de bune pentru ca echipa să se salveze.

"Toată lumea la toate meciurile ne da şansă a doua din păcate. Pe noi asta doar ne ambiţionează şi încercăm să ne facem treaba să facem în teren ce ne transmite mister şi vedem ce iese. Prin venirea domnului Mureşan am avut nişte discuţii şi ne a lămurit ne-a răspuns la nişte întrebări şi pot să zic că situaţia s-a mai liniştit un pic.

Am văzut că nimeni nu avea încredere în noi şi ne-am mobilizat şi mai tare. Ne întăreşte lipsa de încredere. Nimeni nu ne dădea nicio şansă. Zici că juca PSG cu liga a doua. Parcă jucam cu Real Madrid. Am avut cotă 6 la pariuri. Toată lumea ne cânta prohodul, dar am ieşit învingători", a spus Mihai Eșanu, în cadrul unei conferințe de presă.