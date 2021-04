Probleme pentru Valentin Mihaila! Romanul ar putea rata meciul cu AC Milan! Ce s-a intamplat la antrenamentul Parmei 

Valentin Mihaila s-a accidentat la antrenamentul de astazi al Parmei.

Fotbalistul, transferat de italieni pentru 8,5 milioane de euro in startul acestui sezon, a acuzat dureri la muschii adductori in timpul sedintei de pregatire.

Mihaila si-a intrerupt antrenamentul si va fi supus unui control medical amanuntit in urmatoarele zile, antrenorul Roberto D'Aversa urmand a afla apoi daca il va putea folosi sau nu la meciul cu AC Milan, care este programat sambata, de la ora 19:00.

Potrivit GSP, problemele medicale la adductori l-ar putea tine departe de teren pe Mihaila intre doua si patru saptamani, medicii asteptand rezultatele unui RMN pentru a putea da un verdict.

In aceeasi situatie ca Mihaila este si mijlocasul francez Wylan Cyprien.

Din fericire pentru italieni, Dennis Man s-a antrenat normal si D'Aversa l-ar putea include in primul 11 in weekend, tinand cont de faptul ca fostul jucator de la FCSB a reusit recent primul sau gol in Serie A, in partida contra celor de la Benevento, incheiata cu scorul de 2-2.