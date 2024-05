"Mi-e rușine! Ăsta e cuvântul!". Atac furibund după ce Dinamo a reușit să se mențină în Superligă

În prima manșă a barajului, disputată pe Arena Națională, Dinamo a învins cu 2-0 în fața „ciucanilor”. Dennis Politic, winger-ul de 24 de ani al grupării din Ștefan cel Mare, a fost eroul echipei și a marcat ambele goluri.

Reacție dură din partea lui Giani Kiriță

Fostul jucător din Ștefan cel Mare nu s-a ferit să atace dur ceea ce se întâmplă la echipă, în prezent.

"Efectiv mi-e rușine! Ăsta e cuvântul… Mi-e rușine să mai comentez asemenea meciuri. Ți-o spun la modul cel mai sincer. Cu toate că nu mai am nicio treabă, doar faptul că am jucat acolo și am câștigat niște trofee cu o generație de excepție. Mi-e rușine când văd ceea ce e în continuare la Dinamo.

Bine că s-a terminat… S-a terminat dezastruos, cum am anticipat de foarte mult timp. Ți-am spus încă de la jumătatea turului că va fi un dezastru, că trebuie schimbat totul, că trebuie aduși jucători pentru nivelul lui Dinamo. Și uite că asta s-a întâmplat. Mi-e rușine să mai spun ceva.

Dinamo nici măcar nu trebuia să ajungă aici. Nu mai spun de ultimul meci, ăsta cu Csikszereda. Dinamo trebuia să rămână în SuperLiga fără să dea baraj, măcar ăsta trebuia să fi fost obiectivul când a intrat în prima ligă.

Dacă oamenii care conduc Dinamo așa au gândit-o, ăștia suntem la momentul actual. Și nu poate să mă contrazică absolut nimeni", a spus Giani Kiriță, potrivit Fanatik.