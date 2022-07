"Mi-a venit în cap meciul de la Iași". Florin Tănase, declarații despre pierderea unui nou titlu de campioană cu FCSB

Echipa antrenată de Toni Petrea a făcut egal, scor 2-2, pe teren propriu cu FC Voluntari, iar CFR Cluj a profitat de pasul greșit pentru a cuceri al cincilea titlul consecutiv de campioană în competiția internă.

Eșecul bucureștenilor a fost greu de digerat, mai ales că în ultimele sezoane au ratat șansa de a câștiga titlu în ultimele etape ale competiției, cu puncte pierdute în pe final de meci, în momente decisive.

Înaintea debutului noului sezon, Florin Tănase a vorbit despre eșecul din primăvară și despre ceea ce a simțit după partida cu Voluntari.

"N-am mai spus-o până acum, dar atunci primul lucru care mi-a venit în cap a fost meciul de la Iași, din 2018, când am pierdut și CFR a luat titlul! A dat gol tot pe final de meci Andrei Cristea, o contră în minutul 89… Cu un egal eram la mâna noastră și câștigam noi campionatul!

Am fost aproape de câteva ori, ne-a lipsit, să zic așa, și norocul! Țin minte că atunci când a luat Viitorul campionatul am primit gol cu Dinamo în minutul 98! Cu o etapă înainte, pe Arenă, am ratat incredibil chiar cu Viitorul. Egalaseră prin Țucudean, apoi a ratat „Bizonul”, a dat peste poartă și Bălașa din 6 metri… De-aia zic că am avut și ghinion!", a declarat Florin Tănase pentru Fanatik.