"Mi-a spus că nu va apăra că nu e portar". Mihai Stoica, dezvăluiri inedite despre relația dintre Arlauskis și Petrescu

Portarul lituanian a explicat cum s-a ajuns la acestă datorie pe care campioana României o are față de el, dar a vorbit și despre motivul pentru care a ajuns să fie dat afară din echipă, considerându-l responsabil pe Dan Petrescu.

Dan Petrescu a replicat în cadrul unei conferințe de presă, declarând: "Sunt mulţi cu care am lucrat şi cărora le-am făcut bine. Acum mă critică de dimineaţa până seara. Eu nu am criticat pe nimeni, doar de arbitrii mă iau. Nu m-am luat de nimeni niciodată. Am fost atacat de mulţi oameni cu care am lucrat şi pe care i-am ajutat.

Le-am dat salarii, le-am dat să mănânce, iar ei m-au criticat. Ăsta e felul lor de a fi. Toată lumea mă critică".

Relația dintre Giedrius Arlauskis și Dan Petrescu, comentată de Mihai Stoica

În cadrul unei intervenții la OrangeSport, managerul general al celor de la FCSB a vorbit despre felul în care au colaborat Arlauskis și Petrescu în perioada în care erau la Unirea Urziceni.

"Am avut ocazia să fac foarte multe la Urziceni. Fără activitatea mea nu se lua niciodată campionatul. Vă dau un singur exemplu: l-am adus pe Arlauskis, despre care Petrescu mi-a spus foarte clar că nu va apăra niciodată la el, că nu e portar.

Îl adusesem cu jumătate de an înainte pe Arlauskis, a stat rezerva lui Stelea și a învățat de la el foarte mult, chiar ați putea să-l întrebați cine l-a învățat portărie în România.

Petrescu mi-a spus clar că nu va apăra pentru că nu e portar, dar după prima etapă am luat gol în prelungiri și am pierdut la Brașov, a greșit Daniel Tudor și a apărat apoi Arlauskis. Și cred că a apărat apoi 30 din 34 de meciuri și a contribuit la câștigarea titlului", a declarat Mihai Stoica la Orange Sport TV.