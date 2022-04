Arlauskis a revenit la CFR Cluj în martie 2021 de la Al-Shabab, însă avea să părăsească trupa din Ardeal după doar șase luni, după demiterea lui Marius Șumudică de pe banca echipei.

Portarul lituanian cu 6 titluri cucerite în Liga 1 (4 cu CFR Cluj, unul cu FCSB și unul cu Unirea Urziceni) este liber de contract după despărțirea de CFR Cluj.

În cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o înaintea meciului cu FC Voluntari, Dan Petrescu a răspuns acuzelor făcute de portarul lituanian.

"Toată lumea mă critică"

"Nu am ştiut ce a spus, am aflat înainte de conferinţă. Lui Arlauskis îi doresc tot binele din lume. Nu am ce să zic. Dacă el a spus asta, e opinia lui şi o respect. Fiecare e liber să spună ce vrea. Dacă Arlauskis vrea banii, e problema mea? E problema clubului.

Sunt mulţi cu care am lucrat şi cărora le-am făcut bine. Acum mă critică de dimineaţa până seara. Eu nu am criticat pe nimeni, doar de arbitrii mă iau. Nu m-am luat de nimeni niciodată. Am fost atacat de mulţi oameni cu care am lucrat şi pe care i-am ajutat.

Le-am dat salarii, le-am dat să mănânce, iar ei m-au criticat. Ăsta e felul lor de a fi. Toată lumea mă critică. Accept asta, dar nu uitaţi performanţele mele ca jucător şi ca antrenor. Cei care mă critică nu au asemenea performanţe. Eu îmi fac treaba şi merg înainte. Eu critic doar arbitrii şi îmi apăr clubul.

Ce să fac? Să intru în polemică? Nu ar fi bine, pentru că mi-aş pierde concentrarea", a spus Dan Petrescu la conferinţa de presă.