Rapid București va beneficia de 800.000 de euro de pe urma lui Horațiu Moldovan, care va fi rezerva lui Jan Oblak la echipa din primul eșalon al Spaniei, pregătită de Diego Simeone.

Mesajul transmis de Horațiu Moldovan înainte de zborul la Madrid

Horațiu Moldovan a vorbit cu reprezentanții mass-media la aeroport și a subliniat faptul că îi va fi dor de colegii săi de la Rapid. De asemenea, portarul a precizat cât de recunoscător e față de clubul din Capitală.

Goalkeeper-ul a îmbrăcat ultima dată echipamentul giuleștenilor vineri seară, când Rapid București a învins-o grandios pe FCU Craiova cu 4-3, în etapa #22 din sezonul regulat al Superligii României.

”O să-mi fie dor de colegi, de tot ce a fost aici, de galerie, de modul în care am fost apreciat la Rapid. Vreau să le mulțumesc pe această cale. Dacă nu erau ei, nu eram nici la Liga 1. Sunt foarte mulți oameni cărora ar trebui să le mulțumesc, nu stau acum să-i enumăr pe toți, dar le mulțumesc tuturor celor care au pus umărul la ascensiunea mea.

Sunt foarte multe amintiri frumoase, cred că și promovarea, intrarea în play-off, întâlnirea cu suporterii pe noul Giulești. Chiar am amintiri foarte frumoase pe care le voi povesti copiilor dar nu numai. Cel mai greu moment a fost după ce am semnat cu Rapid și am pierdut la Slobozia”, a spus Horațiu Moldovan.

Horațiu Moldovan e portarul #1 și pentru selecționerul României, Edward Iordănescu. Goalkeeper-ul a bifat opt apariții în preliminariile EURO 2024 și are toate șansele să participe la Campionatul European din Germania, transmis de PRO TV, Pro Arena și VOYO vara viitoare.

Dan Șucu anunță transferul lui Horațiu Moldovan: ”Închiriem avion privat! O să plece cu stil”

Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, a vorbit după victoria cu 4-3 în fața celor de la FCU Craiova despre plecarea lui Horațiu Moldovan și a subliniat faptul că a primit inștiințarea lui Atletico Madrid cu privire la faptul că gruparea negociază cu portarul și că vrea să activeze clauza de reziliere în valoare de 800.000 de euro.

De asemenea, oficialul giuleștenilor a informat faptul că în momentul în care transferul se va efectua, atunci va închiria un avion privat pentru ca Horațiu Moldovan să facă deplasarea la Madrid cu ”stil”.

”Am primit și noi în clipa de față informarea din partea lui Atletico Madrid, că sunt în negocieri în clipa de față și că vor să activeze clauza. Pentru Moldovan e un lucru extraordinar. Inclusiv pentru Rapid e ceva extraordinar ca unul dintre jucătorii noștri să plece la Atletico Madrid.

800 de mii de euro nu e o sumă mică. Tot ce pot să spun însă e că dacă transferul chiar se realizează e un mod cu stil, cu clasă ca Horațiu să plece. Dacă pleacă, vă spun sincer că o să închiriem un avion privat să vadă și spaniolii cât de mult îl respectăm și noi și toată România. Să meargă acolo cu stil”, a spus Dan Șucu.