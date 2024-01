Titular sau rezervă?! Anunțul lui Fabrizio Romano despre transferul lui Horațiu Moldovan

Cel mai probabil, ultimul meci pentru Horațiu Moldovan în România a fost cel de vineri seară, când Rapid București a învins-o grandios pe FCU Craiova cu 4-3, în etapa #22 din Superliga României, după ce giuleștenii au revenit de la 1-3.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a anunțat pe rețelele social media faptul că Ivo Grbic, al doilea portar de la Atletico Madrid, va părăsi trupa din La Liga și va semna cu Sheffield United.

În consecință, italianul a subliniat că Horațiu Moldovan îl va înlocui pe Grbic, iar Atletico Madrid va achita clauza de reziliere a goalkeeper-ului în valoare de 800.000 de euro.

Asta înseamnă că portar de bază la formația dirijată de Diego Simeone rămâne Jan Oblak (31 de ani), care e cotat la 35 de milioane de euro de site-urile de specialitate și se află la Madrid din iulie 2014.

????⚪️ Ivo Grbić leaves Atlético Madrid to join Sheffield United on permanent deal for €2.5m fee.

???????? Horatiu Moldovan will replace Grbić as Atléti will sign the Romanian GK from Rapid Bucarest — release clause triggered for €800k.

Moldovan will sign until June 2028. pic.twitter.com/TxKsDxW0fO