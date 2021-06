"Meritam mai multe sanse!" Jucatorul din echipa lui Becali care a ramas dezamagit ca nu a primit minute! Ce l-a nemultumit: "Nu stiu de ce fac asta!"

Unul dintre jucatorii pe care FCSB i-a imprumutat in Liga 1 nu intelege de ce nu a primit mai multe minute de joc.

Ovidiu Horsia (20 ani) a fost imprumutat de FCSB la Gaz Metan Medias in luna octombrie a anului trecut. Mijlocasul a fost unul dintre jucatorii de baza ai mediesenilor in sezonul trecut, reusind sa inscrie doua goluri in cele 26 de meciuri jucate.

Tanarul fotbalist a vorbit despre sansele sa se intoarca la FCSB, dezvaluind ca ar putea ramane la Medias pentru inca un sezon. Horsia a spus ca si-ar fi dorit sa primeasca mai multe sanse sa poata demonstra in tricoul ros-albastrilor.

"Ar fi si asta o optiune, sa ma intorc, dar acum nu depinde doar de mine. Nu as vrea sa ma duc inapoi si sa nu joc. Am 20 de ani si e important sa am cat mai multe meciuri in picioare. Sunt ceva discutii, dar e posibil ca imprumutul la Medias sa continue pentru un an. Astept raspuns de la Bucuresti. Impresarul meu a discutat cu Mihai Stoica si cu sefii de acolo. Costin Sertov, impresarul meu, e un domn din baza de la FCSB, din familie, de acolo.

Impresarul meu a discutat cu Mihai Stoica si cu sefii de acolo. Nu am vorbit direct cu nimeni inca, dar eu mai am trei ani contract cu Steaua. Cu el tin legatura de la FCSB si ma pune la curent cu noutatile. Ei ma urmaresc, dar nu prea am mai vorbit cu nimeni.

Ar fi un lucru bun, dar nu stiu ce sa zic. Nu se stie 100% daca voi ramane. Daca e sa fie, o sa ma intorc. Daca nu, voi continua in alta parte cu aceeasi determinare. Dar asta va ramane obiectivul meu principal, pentru ca FCSB nu e ca alta echipa si imi doresc sa fiu titular intr-o zi acolo.

Poate meritam si eu o sansa in campionat, sa joc mai mult, dar asa s-a decis atunci si asta a fost", a spus Horsia pentru Fanatik.

Totodata, mijlocasul a dezvaluit ca nu intelege clauza prin care jucatorilor li se interzice sa joace in meciurile directe: "Da, se pune mereu acea clauza, nu stiu de ce. Asa vor ei. Dar asta e. Eu mi-as fi dorit sa joc. Si la Iasi a fost la fel. Nu stiu exact, dar stiu ca la FC Arges Cristi Dumitru nu a avut aceasta clauza, dar la Clinceni a avut-o".

Intrebat daca a vorbit vreodata cu patronul Becali, fotbalistul a dezvaluit cum au decurs intalnirile sale cu acesta. Cu toate astea, Horsia s-a aratat dispus sa isi arate valoarea in cazul in care va primi o sansa din partea ros-albastrilor.

"Am vorbit de mai multe ori, cand venea prin baza de pregatire de la Berceni. M-am inteles foarte bine, chiar daca nu am discutat prea mult. A fost Ok. Mai venea la cate un antrenament si ne vorbea la tot grupul inainte sau dupa. Nu mi-a reprosat niciodata nimic. Sa vedem ce o sa fie. Poate o sa mi se ofere sansa sa merg in pregatire cu FCSB si sa demonstrez in cantonament ca merit sa raman. Pe 10 e reunirea. Ramane de vazut ce se va intampla", a adaugat jucatorul.