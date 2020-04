Meciuri FARA spectatori, numar minim de oameni implicati la organizare, protocoale medicale pentru fiecare club! Cum va arata fotbalul din Romania DUPA coronavirus 

Federatia e gata sa se implice in eforturile de revenire la normal ale societatii in urma crizei provocate de coronavirus.

Intr-un comunicat publicat pe site-ul oficial, FRF isi asuma responsabilitati in perioada post-impact Covid-19. Institutia vrea sa contribuie la 'repornirea economiei si la iesirea din anxietate sociala'.

"Tinand tont de rolul pe care fotbalul il are in societatea noastra si de impactul lui in economia Romaniei, vom continua sa fim un partener al statului si sa contribuim la repornirea economiei. Impactul estimat al fotbalului in Romania este astazi in valoare de 740 milioane de euro, prin contributie directa la economia nationala (183 mil), economii in sistemul de sanatate (503,2 mil) si beneficii sociale (53,8 mil)", a spus Burleanu pentru frf.ro.

Oficialul lasa de inteles ca disputarea meicurilor dupa reluarea competitiilor oficiale va fi facuta fara spectatori.

"Prin reluarea competitiilor putem sa contribuim la iesirea din anxietate sociala. Putem face acest lucru chiar daca nu vom permite spectatorilor sa fie prezenti pe stadioane", crede Burleanu.

Federatia vrea 'un numar minim de persoane implicate in organziare', astfel incat sa protejeze angajatii cluburilor si ai media, precum si un protocol medical care sa fie respectat de toate cluburile implicate in competitii.