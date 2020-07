"Meciul asta o sa se termine la masa verde, n-are cum altfel!" Patronul Craiovei a anuntat ce urmeaza in RAZBOIUL pentru titlu!

Patronul Craiovei spune ca e imposibil ca Astra-Craiova sa se mai joace pe teren!

Rotaru si-a pus avocatii la treaba si a notificat toate comisiile si institutiile implicate

"Situatia e mult mai complexa. Toti avocatii nostri au constituit un grup de lucru. Si Comitetul Executiv de luni poate sa omologheze o procedura si sa dea un rezultat, meciul asta trebuie sa aiba un rezultat. Nu se poate incheia un campionat fara rezultat la meciul asta. Precedent exista, la federatia spaniola, speta Deportivo La Coruna. In acest moment, asteptam. Acest meci nu se poate disputa, nu mai e cand. Situatia nu e din cauza noastra, uitati de asta. Am auzit si varianta asta. Am prefera sa nu conteze meciul cu Astra.

Daca azi e un rezultat favorabil in FCSB-CFR, vom ramane concentrati chiar daca se va da rezultatul la masa verde. Rezultatul acestui meci se va stabili la masa verde, nu exista nicio solutie. Trebuie omologat clasamentul. Pana la 23:59 luni seara trebuie data lista echipelor pentru Champions League si Europa League.

CFR-ul nu are calitate in aceasta speta, nu are cum sa conteste. E o speta intre noi, Astra si Comitetul Executiv al FRF. In mod normal, CFR nu are calitate in aceasta speta. Am fost la Giurgiu, am pus tricourile in vestiar si am fost intorsi. Acum, de 45 de minute s-a ajuns la Craiova. I-am rugat sa ne lase sa facem un antrenament acolo, au refuzat s-o faca. N-au fost de acord.

Noi am trimis cerere catre Comitetul Executiv, catre Comisia de Disciplina, catre toata lumea implicata, am facut adrese spre toti cei care au calitate in acest dosar", a spus Rotaru la Digisport.