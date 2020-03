Masuri drastice si la FRF! Federatia a scazut salariile si a redus saptamana de lucru

Criza provocata de Covid-19 duce la tot mai multe decizii radicale.

Federatia Romana de Fotbal decis sa scada salariile cu 20%, in contextul pandemiei de coroanvirus. Totodata, saptamana de lucru a fost redusa. Anuntul a fost facut printr-un comunicat pe site-ul oficial al FRF.

"Federatia Romana de Fotbal a decis sa reduca saptamana de lucru pentru angajatii sai.

Avand in vedere situatia actuala din fotbalul romanesc, situatie cauzata de evolutia pandemiei COVID-19, in spiritul solidaritatii intregii familii a fotbalului romanesc, Federatia Romana de Fotbal a hotarat ca incepand cu luna aprilie, toate salariile angajatilor FRF, inclusiv din zona tehnica, sa fie diminuate cu 20%.

Federatia Romana de Fotbal considera ca e important ca in aceste momente sa ofere o dovada de unitate, solidaritate si intelegere.

“Traversam o perioada foarte grea. Nimeni nu stie in acest moment cand vom reveni la normal, insa, ceea ce stiu este ca impreuna trebuie sa ne luptam pentru viitorul nostru. Dupa consultarile pe care le-am avut cu echipa de management a Federatiei Romane de Fotbal, am luat decizia sa reducem pentru toti angajatii FRF salariile cu 20%. Aceasta modificare va afecta veniturile fiecaruia, dar sunt momente dificile in care trebuie sa ramanem solidari pentru ca avem aceasta datorie fata de noi insine si colegii nostri, fata de membrii afiliati si parteneri, fata de suporteri si, in primul rand, fata de viitorul fotbalului romanesc”, a declarat Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal.

Federatia Romana de Fotbal este in contact permanent cu autoritatile nationale, precum si cu forurile fotbalistice internationale, si e pregatita sa ia in continuare cele mai potrivite decizii in beneficiul fotbalului romanesc. Obiectivele raman aceleasi: siguranta si sanatatea tututor celor implicati in fenomenul fotbalistic, sustenabilitatea financiara a cluburilor si producerea celui mai mic nivel de nedreptate pentru jucatori si cluburile de fotbal.

FRF va fi pregatita la reluarea competitiilor sa continue dezvoltarea fotbalului romanesc, impreuna cu membrii afiliati si cu partenerii sai", se arata in comunicatul FRF.

