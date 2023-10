Marius Șumudică, bun de plată dacă retrogradează cu Gaziantep: „Am acceptat o sancțiune!” 

Antrenorul român rămas liber de contract după despărțirea de Al-Raed, a semnat cu Gaziantep, echipă care are ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Marius Șumudică a bifat deja primele patru meciuri pentru gruparea turcă, aducând astfel și primele două victorii în acest sezon.

Marius Șumudică va plăti dacă Gaziantep retrogradează

Marius Șumudică nu și-a dorit să ofere un pronostic în legătură cu viitorul echipei sale, însă a evidențiat forța pe care o are campionatul turcesc, mai ales în acest sezon. Tehnicianul s-a arătat încântat de transferurile făcute și a dezvăluit un detaliu din contractul său.

Pentru a evidenția că nu a ales Gaziantep pentru bani și că iubește clubul din Turcia extrem de mult, Marius Șumudică a dezvăluit că are o clauză în contract prin care va trebui să plătească niște bani în cazul în care echipa retrogradează.

„Forțat și cu un curs făcut de UEFA pentru licența PRO, trebuie să fiu prezent vineri, am prelungit puțin, va trebui să iau parte la curs, să iau parte la trei module în decurs de un an, ca licența să nu expire.

Nu sunt adeptul pronosticurilor în momentul de față, nu pot da unul fiindcă fiecar meci acolo e pe viață și pe moarte, sunt echipe extraordinar de bune, vedeți ce fac în cupele europene, e un fotbal foarte puternic, sunt avizi de acest fenomen, cu meciuri cu câte 20-30.000 de spectatori, te simți antrenor. Orice meci e dificil având în vedere că fiecare echipă are în componență 14 străini, nivelul e unul destul de ridicat.

Au revenit și vin în continuare jucători bine cotați la nivelul fotbalului din Europa, cu salarii destul de mari, eu mă uitam și când am văzut că l-au luat pe Piatek împrumut doar cu trei milioane Basaksehir de la Milan, nu mai spun nimic. Portarul, care a reușit să îi apere și un 11 metri lui Maxim.

Am luat echipa după cinci etape cu zero puncte, am reușit două victorii cu contracandidate, să zic așa, am pierdut acum nemeritat, am avut încă un penalty, arbitrul mi-a zis că camera VAR nu a putut identifica infracțiunea, a fost o minge jucată clar cu mâna. Dacă noi reușim să îi dominăm pe Basaksehir la ei acasă înseamnă mult.

Mă bucur că doi jucători pe care i-am luat și am avut încredere în ei fac parte din națională. Mă bucur că Junior Morais e cel mai apreciat, cele patru transferuri făcute au ridicat nivelul, cu cei care erau acolo am reușit să fac un grup, dar acum e greu să faci o pregătire centralizată, sper să o scot la capăt și am încredere că îi voi salva de la retrogradare. E campionatul care îmi place, pe care îl iubesc.

Nu m-am gândit la bani. Am acceptat și o sancțiune în cazul în care voi retrograda cu această echipă, voi plăti o anumită sumă în cazul în care va retrograda echipa, cum voi primi și o anumită sumă în cazul în care echipa rămâne în prima ligă, mai mare. Eu împreună cu staff-ul trebuie să plătim o anumită sumă de bani în cazul în care vom retrograda, dar am încredere că nu vom ajunge acolo”, a declarat Marius Șumudică la Digi Sport.