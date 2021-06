Marius Sumudica a spus tot! Adevarul din spatele negocierilor cu Becali. Ce spune despre viitoarele dueluri cu Rapid: "N-am nicio treabă!"

Marius Sumudica a vorbit deschis despre negocierile pe care le-a purtat cu Becali.

Tehnicianul de 50 de ani a dezvaluit ca ar fi vrut sa mearga la FCSB, deoarece "are foame" de trofee, insa se declara fericit ca in cele din urma intelegerea a cazut.

La cateva zile dupa ce l-a refuzat pe Becali, "Sumi" a semnat cu CFR Cluj, campioana Romaniei.

"Am fost așa... Jumate-jumate. Ți-am zis, foamea de trofee mă atrăgea înapoi în România, dar îmi era foarte greu să mă văd acolo. Îi respect pe oamenii din club, sunt profesioniști, dar aveam o strângere de inimă în momentul respectiv. Cred că e mai bine așa, nici nu vreau să dezvolt subiectul FCSB, că nici nu mai contează ce a fost. În momentul de față suntem adversari și ne vom întâlni în campionat. Ca să lămuresc răspunsul pentru întrebarea ta, discuțiile cu Becali au fost serioase, da.

N-am nicio treabă! Păi așa, o să-mi pierd o grămadă de prieteni când voi bate Rapidul? Dacă se va întâmpla să câștig. Sunt profesionist, am ales să vin la CFR și voi da totul pentru club, care e problema? Mai ales contra FCSB! Dacă voi câștiga voi fi foarte fericit. Eu am o relație foarte bună și cu Mihai Rotaru, cu toată lumea din fotbal cred că am relații bune, însă numai până la meciuri. Se termină partida, îmi revin imediat. În acele 90 de minute îmi doresc să înving, indifent de cine e în echipa adversă.

(Despre meciurile pe care le va juca impotriva Rapidului) E o situație stranie pentru mine... Am mai fost adversar cu Bistrița, cu Vaslui, dar e straniu. Îi am în suflet pe rapidiști, e ceva ce nu pot să neg. E clubul pe care-l iubesc, l-am iubit de mic copil. Profesional, pentru mine există doar CFR Cluj. Mi-aș dori ca Rapidul să devină o echipă puternică și să le pună probleme formațiilor cu care o să ne batem noi pentru primele locuri, mi-ar plăcea să fie așa. Eu o să încerc să câștig și în Giulești, nu există loc de interpretări", a spus Marius Sumudica, potrivit gsp.ro.