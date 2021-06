"Asta este una dintre cele mai mari greseli pe care le-a facut FCSB-ului!" Critici dure la adresa lui Becali! Avertisment pentru patron: "Va ajunge o echipa oarecare!"

Duckadam ii reproseaza lui Becali alcatuirea echipei din meciul cu Dinamo.

FCSB nu a reusit nici in acest an sa castige campionatul, cu toate ca s-a batut cu CFR pana in ultimele doua etape. Ultima data cand echipa ros-albastra a reusit sa se incoroneze campioana Romaniei a fost in 2015, cu Galca pe banca tehnica.

Duckadam a precizat ca una dintre marile greseli manageriale pe care le-a facut FCSB in acest sezon a fost cand la meciul cu Dinamo, din optimile Cupei Romaniei, Gigi Becali a ales sa trimita in teren juniorii. Aceasta decizie a dus la pierderea meciului, 0-1, si ratarea unui nou trofeu.

"E deranjant cum se comporta in ultima perioada Gigi Becali. Cred ca una dintre cele mai mari greseli pe care le-a facut FCSB-ului a fost ca a aliniat acea echipa in meciul cu Dinamo din Cupa Romaniei.

Nu i-a suparat doar pe cei din galerie, i-a supărat pe toti suporterii, e rivalitatea cu Dinamo de zeci de ani, meciul ala trebuia tratat cu seriozitate. Nu pentru tine, ca nu te intereseaza Cupa Romaniei, dar macar pentru suporteri", a declarat Helmut Duckadam.

La momentul respectiv, Becali a motivat ca a introdus juniorii si fotbalistii care au evoluat mai putin din dorinta de a menaja jucatorii importanti pentru duelurile din Liga 1. Din pacate pentru FCSB, la 4 zile dupa meciul cu Dinamo, echipa a pierdut la Hermannstadt, 0-1.