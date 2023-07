Marius Ștefănescu îl atacă pe arbitru, după egalul cu Rapid: ”Pe unde ne-a prins, ne-a rupt!”

Chiar dacă a început în forță și a dominat autoritar prima repriză, Rapid putea pierde partida din Giulești. Marius Ștefănescu (24 de ani) a înscris în repriză secundă, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid.

După meci, Ștefănescu a tras primele concluzii și s-a arătat nemulțumit după decizia luată de arbitru. Crede că cel ”responsabil” pentru anularea golului a fost Horia Mladinovici, arbitrul din camera VAR.

Marius Ștefănescu: ”Pe unde ne-a prins, ne-a rupt!”

„Nu știu cum s-a judecat faza. Eu zic că a văzut meciul, nu avea ce să mai facă. Cred că a fost decizia lui Horia. Pe unde ne-a prins, ne-a rupt! Am făcut o primă repriză modestă. Am avut și în prima repriză două sau trei ocazii clare. În a doua repriză am intrat mai bine, meritam să câștigăm.

Eu cu Rolly, când primim mingea, tot timpul plecăm pe contraatac. Ne doream să începem acest sezon cu dreptul, mă refer cu trei puncte. Dar până la urmă este bun și un punct. Este clar, dânsul a fost la noi doi ani, știa ce jucăm, știa majoritatea jucătorilor. Noi am fost prea timizi.

Cred că mereu la Sepsi a fost o familie, dânsul cred că s-a simțit bine, noi la fel. Îi urez bine pe această cale și să-și îndeplinească obiectivele”, a spus Marius Ștefănescu.

În următoarea etapă, Rapid se va deplasa pe terenul celor de la Universitatea Cluj, în timp ce Sepsi va juca ”acasă” cu FCU Craiova.

Marius Ștefănescu este printre cei mai bine cotați jucători din lotul celor de la Sepsi, cu o valoare de piață de 1,2 milioane de euro. A bifat 38 de partide în sezonul precedent, reușind să marcheze de opt ori și să ofere opt pase decisive.