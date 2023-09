Marius Niculae nu-l slăbește pe Octavian Popescu după ultimele declarații: "Răspunsul să fie pe teren"

Octavian Popescu a fost titular în duelul din Ghencea cu Universitatea Craiova, scor 3-0, și a dat două pase de gol pentru Darius Olaru. Prestația fotbalistului a venit la câteva ore după ce a aflat că nu a fost inclus de Daniel Pancu în lotul U21 pentru preliminariile EURO U21 din 2025.

Jucătorul s-a arătat extrem de nemulțumit de decizia selecționerului de la tineret, dezvăluind că a rămas șocat că nu a fost chemat la națională.

Marius Niculae nu l-a menajat pe Octavian Popescu

Fostul internațional român este de părere că jucătorul de la FCSB nu a avut o reacție oportună atunci când a criticat în mod public decizia luată de selecționerul Daniel Pancu, adăugând că răspunsul la o asemenea situație trebuie să vină doar pe teren.

"Și jucătorul și-a dat seama că a greșit. Nu are nevoie de astfel de declarații. Selecția s-a făcut cu mult înainte de ultima etapă. Jucătorul trebuie să respecte asta. Și eu poate meritam să fiu convocat la națională, dar nu am ieșit public.

Trebuie să îți aștepți rândul, iar răspunsul să fie pe teren. Eu așa am făcut în cariera mea, am demonstrat pe teren, iar la final am fost convocat, dacă am meritat", a declarat Marius Niculae.

