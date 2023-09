Octavian Popescu, pus la zid după ce a contestat decizia lui Pancu: "Nu are voie, e un copilărism!"

Nemulțumit că nu a fost convocat la lotul României U21 pentru acțiunea din septembrie, Octavian Popescu s-a declarat dezamăgit și a transmis că Daniel Pancu ar avea ceva personal cu el. Selecționerul și-a motivat decizia spunând că jucătorul de la FCSB a avut mai multe prestații slabe și nici nu a fost folosit pe poziția obișnuită, cea de extremă stânga.

Sorin Cârțu: "E un copilărism al lui Octavian Popescu"

Sorin Cârțu, fostul președinte al Universității Craiova, îl critică pe Octavian Popescu, spunând că tânărul jucător nu ar fi trebuit să ofere astfel de declarații.

"Nu are voie, e un copilărism. Să știi că și eu am dat patru goluri cu Steaua și nu m-a chemat Lucescu la echipa națională. Eu nu am pomenit pe vremea noastră să se facă asemenea comentarii. E un fotbalist răsfățat și inconstant, care ne dă cu lingurița și târâita.

Uite că nu e chiar așa. Își permite să atace o decizie a unui antrenor. A ajuns să se supere. El ar trebui să se supere că nu e la echipa mare. Că ești orgolios și ambțios… Supără-te că nu te cheamă Edi Iordănescu", a spus Sorin Cârțu, la Digisport.

Mihai Stoica, atac la adresa lui Daniel Pancu: "A făcut o chestie foarte gravă. A atacat un jucător într-un mod abject"

Daniel Pancu i-a oferit rapid o replică lui Octavian Popescu. Selecționerul a spus că se bucură că jucătorul lui FCSB "e viu" în declarații, însă l-a numit "pasager" și "trecător" pentru unele evoluții din acest sezon, motiv pentru care nu l-a chemat la lot.

Mihai Stoica a reacționat dur după declarațiie lui Pancu, spunând că este un atac "abject" al selecționerului la adresa lui Octavian Popescu. Oficialul de la FCSB contestă și prezența lui Cătălin Cîrjan la lot, deși mijlocașul Rapidului a fost rezervă la ultimele jocuri ale giuleștenilor.

"Nu mă așteptam. Octavian Popescu a dat la Galați un gol fenomenal. A dat gol cu bulgarii în cupele europene. Ok, nu s-a prezentat bine cu UTA, dar mulți nu s-au prezentat bine atunci. Nu mă așteptam sub nicio formă. Nu știu exact cine e pe poziția lui. Pitu nu joacă. Eu l-am văzut pe Corbu jucând inter.

Dacă Daniel Gabriel Pancu ar fi fost ziarist sau invitat al unei emisiuni, expert, nu era niciun fel de problemă să aibă discursul ăsta. Faptul că e selecționer și se răfuiește, jignește un fotbalist în public, asta nu e în regulă. Asta pot să i-o spun eu, care am 30 și ceva de ani în fotbal. E greșit complet! Nu poți să faci așa ceva. Tavi Popescu a spus că probabil de la Rapid, că acolo nu l-a băgat nimeni în seamă. Poate de acolo a pornit discuția asta. Să vii și să faci chestia asta e foarte grav pentru un selecționer.

Cîrjan e la lot, da? Cum a fost selecția la Cîrjan? Eu mă refer la selecție. Poate nu știe Pancu, dar Tavi, la Galați, poziția aia a jucat. L-a văzut pe Pitu jucând? Unde? Ca să vezi un fotbalist, trebuie să mergi la stadion. Dacă te uiți la televizor, un fotbalist are mingea 3-4 minute pe meci. Poți să trimiți pe cineva, sunt curios să văd pe cine a trimis.

El a jucat la naționala de seniori și nu o dată, iar acum nu e. Cheamă jucători care sunt rezerve neutilizate. Cîrjan e rezervă neutilizată, dar e la echipa națională. Ne gândim unde a jucat Pancu? Nu mă gândesc la asta. Eu mă gândesc că Pancu a făcut o chestie foarte gravă, că a atacat un jucător într-un mod abject. Cum să spui tu pasager și chestii d-asta? Ce facem, miștouri? Pot să fac și eu asta, chiar la un alt nivel, mult mai sus. Nu se poate așa ceva! Pe la ce oră a fost (n.r - interviul dat de Pancu)? Dimineața sau seara? Că și asta e important la Pancu. Cum să nu mă deranjeaze când jignești un jucător la modul ăsta?", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.