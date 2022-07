Marius Măldărășanu, mesaj pentru conducere după ce a obținut patru puncte în două etape cu Hermannstadt

Sibienii au deschis scorul după doar 66 de secunde, când Oroian l-a învins pe Căbuz. Chindia a replicat rapid, iar în minutul 9 era 1-1 grație reușitei lui Daniel Celea. Acesta a fost și scorul final al meciului disputat la Ploiești.

Marius Măldărășanu cere transferuri la Hermannstadt

La finalul meciului, Marius Măldărășanu, antrenorul lui Hermannstadt, a explicat că și-ar fi dorit mai mult de la acest meci și a recunoscut că echipa are nevoie de alte transferuri până la încheierea ferestrei de mercato.

"Am luat un punct, îmi doreau mai mult. În prima repriză am avut multe situții în care am pierdut mingea, dar în a doua repriză am reglat-o puțin, am avut câteva situații bune de a marca. Pot să-mi felicit băieții, au făcut un efort extraordinar de mare la această temperatură. Trebuie să ne adaptăm, dar efortul este mult mai mare și se răsfrânge asupra jocului fiecăruia. E un punct muncit, câștigat.

Asta e calitatea noastră, forța grupului. Vreau mai mult de la jucători pentru că am încredere în ei și au calitate. Dacă vom mai reuși să aducem câțiva jucători pe parcurs, poate atunci vom avea un lot mai bun. Vor veni meciuri multe, vor apărea accidentările, suspendările și e nevoie de un lot numeros", a spus Marius Măldărășanu.

FC Hermannstadt, formație nou-promovată, are patru puncte după primele două runde din Superligă, iar în etapa viitoare va primi vizita celor de la FC Botoșani, luni, 1 august, de la ora 18:30.