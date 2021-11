Marius Croitoru s-a decis în privința viitorului său! Conducerea clubului a anunțat ce se întâmplă cu antrenorul

Antrenorul care a schimbat fața echipei moldave avea contract cu FC Botoșani până la finalul acestui sezon, iar inițial a declarat că se gândește să părăsească echipa aflată în acest moment pe locul 4 în clasament.

Totuși, Valeriu Iftime a reușit să îl întoarcă pe Marius Croitoru din drum. În exclusivitate pentru Sport.ro, finanțatorul a confirmat că există o înțelegere verbală, iar cele două părți urmează să semneze un contract: ”Am agreat cu el un contract pe încă doi ani, dar nu este încă semnat ceva!”.

În urmă cu două luni, Marius Croitoru a declarat că se gândește să plece de la FC Botoșani. Acesta a spus că visul lui este să antreneze o echipă din sudul țării, iar descrierea lui i-ar fi făcut pe mulți să se gândească că este vorba despre FC Voluntari.

”Am o echipă pe care visez să o antrenez, dar nu pot să spun care. Este din România. Eu contractul cu FC Botoşani îl închei în vară şi există posibilitatea să plec tot în România. Dar nu la o echipă la care se vor aştepta foarte mulţi.

(n.r. la FCSB?) Nu. Am spus la o echipă la care nu se vor aştepta mulţi, nu pot să dau nume acum. Este din prin sudul ţării. Nu este o echipă de top şi nu are mulţi suporteri, dar este o echipă care îşi propune multe an de an.

Este posibil să îmi prelungesc contractul cu FC Botoşani, orice e posibil dar mai e mult pana în vară mai avem de calificat echipa în playoff”, spunea Marius Croitoru în septembrie.