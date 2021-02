Marius Avram revine in fotbal! "Saptamana viitoare se va face un anunt!" Ce spune despre implementarea VAR in Liga 1

Retras la finalul anului trecut din arbitraj, Marius Avram e pregatit sa revina in fotbal.

Fostul arbitru va lucru la LPF, anuntul urmand sa fie facut saptamana viitoare. "Au fost niste discutii pe care le-am avut cu cei de la Liga Profesionista de Fotbal, in speta cu Justin Stefan. Saptamana viitoare se va face anuntul. Exact, exact (cand a fost intrebat daca atunci va fi investirea oficiala). Tot atunci veti afla exact cu ce ma voi ocupa", a spus Marius Avram la Digi Sport matinal. Acesta a mai vorbit si despre sistemul VAR in Liga 1 si este de parere ca se va implementa in viitorul apropiat.

"Din punctul de vedere al implementarii sistemului VAR, Liga Profesionista de Fotbal este pregatita. Deja au carele de televiziune pregatite, toata aparatura pregatita, asteapta doar ca arbitrii sa fie pregatitti. Dar, ei tehnic sunt 100% pregatiti( referitor la pregatirea arbitriilor si a comisiei)", a mai spus Avram.

Marius Avram strans peste 250 de partide in Liga 1 si a arbitrat peste 14 ani in Liga 1, insa a decis sa se retraga la finalul anului trecut, pentru a-si dedica mai mult timp vietii personale.