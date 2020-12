Anunt de ULTIMA ORA facut de Marius Avram! Fostul arbitru va ramane in fotbal si e gata sa ocupe o functie SURPRIZA: "Pregatirea ma califica pentru un asemenea post"

Marius Avram s-a retras din arbitraj dupa 14 ani de activitate.

Marius Avram (41 de ani) a fost unul dintre cele mai sonore lume din fotbalul romanesc, iar "fluierul final" l-a avut la partida dintre Dinamo si CFR Cluj, scor 0-2, de pe 17 decembrie. In ciuda faptului ca mai avea patru ani de arbitraj, fiul fostului sef al CCA, Vasile Avram, a decis sa renunte la cariera pentru a incepe pe un drum nou.

Fostul arbitru si-a definitivat studiile in Elvetia si are un master in management sportiv in Spania. Avram ocupa de un an functia de director in Ministerul Economiei si este de parere ca poate fi considerat "calificat" pentru a intra in administratia fotbalului.

"In paralel cu activitatea de arbitru, mi-am definitivat studiile in strainatate, in Elvetia, am facut un master in management sportiv in Spania, sunt de un an director in Ministerul Economiei, asa incat cred ca am competentele necesare sa intru in administratia fotbalului. La cursurile de master, a existat chiar un exercitiu de psihologie, in care te intreba unde te vezi peste 10-15 ani, iar eu am raspuns imediat: 'La costum si cravata, in tribuna'.

Cred ca am pregatirea care ma califica pentru un asemenea post. Presedinte de club sau, de ce nu?, presedinte CCA, pentru ca la un moment dat vine randul fiecaruia.

Deocamdata sunt numai mesaje de felicitare pentru cariera, iar numitorul comun e cuvantul 'respect' de la foarte multi conducatori. Respectul conducatorilor de club e in contrast cu lipsa de respect aratata fata de mine de catre conducatorii din alta parte", a declarat Marius Avram pentru Gazeta Sporturilor.