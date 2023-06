Marele regret al lui Ilie Dumitrescu după ce a trimis Farul în deplasare la primul meci din noul sezon: ”Amestecam și mă rugam!”

La stabilirea țintarului a participat și fostul internațional Ilie Dumitrescu, care și-ar fi dorit să extragă din urne, pentru Farul, primul meci pe teren propriu, însă a nimerit tocmai invers.

„Mister” și-ar fi dorit să fi dorit să fie invers pentru a nu pune Farul pe drumuri după meciul din preliminariile Champions League.

„M-am ocupat de țintar, am avut onoarea să-i dau lui Gică Hagi titlul de cel mai bun antrenor și am fost foarte fericit pentru el, nu era nicio surpriză că va fi el.

Plus că îmi doream mult ca primul meci al Farului să fie acasă, erau două bile în bolul ăla, amestecam și mă rugam la Dumnezeu să iau primul meci acasă pentru Farul, să nu facă deplasare. E destul de complicat, poate se duce cu un zbor privat.

(n.r. - Dacă te duceai tu să tragi la sorți la preliminariile EURO, nu prindeam grupa asta). Nu, păi am spus-o! Dacă mergeau Iordănescu Sr, Iordănescu Jr, Burleanu, Bodescu și Lippi, așa cum îi spun eu lui Stoichiță, nu scoteau grupa asta! Eu am avut două opțiuni, D pentru deplasare și A pentru acasă. Am luat D-ul”, a spus Ilie Dumitrescu pentru Digisport.

În prima etapă, Farul Constanța se va deplasa la Sibiu, pentru duelul cu Hermannstadt.

Farul Constanța va debuta în noul sezon în Supercupa României la Ploiești, pe 8 iulie, cu Sepsi OSK.

Patru zile mai târziu, campioana Farul va primi vizita celor de la Sheriff Tiraspol, în turul 1 preliminar al Ligii Campionilor. Ulterior, se va deplasa la Sibiu, pentru meciul cu FC Hermannstadt, din prima etapă a noului sezon.