Mai tare ca Liga 1? Care sunt principalele candidate la promovare in sezonul urmator

In sezonul urmator de Liga 2, se vor lupta pentru promovare 4 foste campioane ale Romaniei.

Printre cluburile care se vor lupta la promovare in editia 2019-2020 a Ligii 1 se afla 4 foste campioane ale Romaniei (Rapid, Petrolul, UTA, FC Arges), alte 3 obisnuite cu prima divizie (Chiajna, Calarasi, „U” Cluj/Hermanstadt), dar si 2 dintre cele mai potente organizatii sportive din Liga 3.

RAPID BUCURESTI

Rapidistii vor juca si in acest sezon in Regie, stadionul propriu urmand sa fie gata, daca se va lucra intr-un ritm mai alert decat pana acum, abia in vara sau toamna lui 2020. Cu un buget de 2,5 milioane de euro, Rapid este principala favorita la promovarea in Liga 1, la echipa anuntandu-se deja cateva transferuri bune, printre care George Tudoran si Gabriel Dodoi, doi dintre cei mai buni oameni ai Pandurilor in acest sezon, Facundo Mallo (uruguayan / ex-Dinamo) si Matias Roskopf (argentinian / crescut de Boca Juniors). Singurele semne de intrebare raman in privinta capacitatii antrenorului Daniel Pancu, care detine doar licenta B UEFA si are putina experienta ca antrenor, sa gestioneze bine lotul si sa preintampine surprizele de pe traseu, dar si potenta financiara a tanarului patron Victor Angelescu sau slabirea sprijinului politic, stiindu-se faptul ca Liviu Dragnea era fan rapidist si unul dintre sustinatorii actualului proiect.

PETROLUL PLOIESTI

Daca colaborarea clubului prahovean cu partenerul finantator Veolia nu se va prelungi si in viitorul sezon, atunci se anunta zile grele si diminuarea sanselor de promovare. Deocamdata, Veolia a transmis ca se afla „intr-un moment de analiza si evaluare a perspectivelor viitoare in ceea ce priveste colaborarea cu FC Petrolul”, dar si ca este dezamagita de „performanta slaba a echipei”, dupa ce conducerea clubului a cedat „la diferitele presiuni care au dus la activarea a 4 antrenori pe parcusul anulului competitional 2018-2019”. Mai clar, compania vrea putere de decizie, nu doar sa finanteze, in conditiile in care acest sezon a fost compromis de haosul declansat de suporteri, care au facut ca clubul sa aiba 4 antrenori (Leo Grozavu, Octavian Grigore, Mugur Cornateanu si Gheorghe Multescu), iar presedintele Cristi Vlad sa demisioneze. Una peste alta, lotul poate deveni mai competitiv cu doar cateva achizitii, clubul joaca pe un stadion modern, iar Ploiestiul este un oras care mananca fotbal pe paine.

CONCORDIA CHIAJNA

Chiajna avea nevoie de un restart, dupa ce se chinuia de cativa ani sa cada in Liga 2 si nu reusea. Daca antrenorul Adrian Falub ar putea ramane si in esalonul secund, lotul va suferi mari transformari, urmand ca multi dintre jucatorii trecuti bine de 30 de ani si cei cu salarii mari sa parareasca clubul. Chiajna are o conducere influenta la nivelul FRF, are un stadion cochet si modern si o baza de pregatire corespunzatoare, primeste finantare din partea uneia dintre cele mai bogate comune din Ilfov si are una dintre cele mai puternice academii din judet, asa ca se anunta ca una dintre candidatele serioase la promovare.

UTA ARAD

„Batrana Doamna” este un club istoric in fotbalul romanesc (6 titluri de campioana, 2 Cupe ale Romaniei), dar nu a mai jucat in Liga 1 din 2008 si a avut mari probleme in ultimele sezoane, din cauza ca a trebuit sa evolueze „in pribegie”. Desi arena „Motorul” (4.000 locuri, gazon sintetic) a fost renovata si arata destul de bine, inaugurarea Stadionului „Francisc von Neuman” (12.500 locuri) va reprezenta zvacnirea de care clubul si orasul aveau nevoie ca sa iasa din amorteala actuala. Reconstructia noului stadion a inceput in 2013 si ar trebui sa se incheie in acest an, iar echipa va putea juca cel mai tarziu in luna septembrie pe arena de 15 milioane de euro. Alte atuuri ale echipei sunt venirea excelentului antrenor Laszlo Balint, cel care a lasat Sportul Snagov pe primul loc in iarna si a salvat apoi pe Metaloglobus de la retrogradare, dar si faptul ca are un lot deja rodat si dispune de un bazin urias de tinere talente, atat din propria academie, cat si de la cluburile din oras si judet.

DUNAREA CALARASI

Stadionul “Ion Comsa” a trecut printr-o modernizare usoara in vara anului trecut, in perioada urmatoare urmand sa fie montata instalatia de nocturna cumparata de Consiliul Judetean Calarasi dupa demolarea Stadionului Giulesti. Cel mai probabil, Dan Alexa se va desparti de clubul calarasean, mai ales ca conducatorii sunt nemultumiti ca nu a reusit mentinerea in Liga 1, desi i s-a dat mana libera in privinta transferurilor si pregatirii. Odata cu Alexa vor pleca si Luchin, Enache, Iancu, Filip si majoritatea strainilor din lot. Lotul insa va ramane puternic, in conditiile in care, pe langa un "scheletul" cu experienta in Liga 1, se negociaza deja cateva imprumuturi de jucatori de la FCSB si Viitorul.

FC ARGES PITESTI

Ocupanta locului 6 din sezonul recent incheiat al esalonului secund a anuntat ca vrea sa isi schimba forma de organizare sportiva pentru a primi licenta din partea FRF pentru Liga 1. Nicolae Dica a devenit noul antrenor al pitestenilor, dupa ce a refuzat oferta de a se intoarce la FCSB, iar campania de achizitii a inceput cu aducerea a trei jucatori tineri de la Pandurii - Denis Branzan, Andrei Blejdea si Robert Danescu. Lotul este unul echilibrat si, cu doar cateva transferuri, FC Arges poate deveni una dintre echipele de top ale seriei. In aceasta vara se implinesc 10 ani de cand clubul a fost retrogradat in urma scandalului de corupere a arbitrilor de catre patronul Cornel Penescu, iar fanii considera ca echipa care i-a dat pe Dobrin, Jean Barbu, Vladoiu, Mutu, Neaga, Dica, Bogdan Stancu, Cristi Tanase sau Dani Coman merita sa se reintoarca in elita fotbalului romanesc.

“U” CLUJ / FC HERMANNSTADT

Cele doua formatii vor disputa barajul pentru ultimul loc de Liga 1. Turul se va juca pe 9 iunie, la Cluj, iar returul va avea loc pe 12 iunie, la Sibiu, ambele manse jucandu-se de la ora 18.00. Pierzatoarea din dubla mansa va reprezenta o candidata serioasa la promovare in sezonul urmator. Clujenii dispun de un lot valoros, un stadion modern, un suport financiar consistent si o academie decenta, in timp ce sibienii au ajuns la baraj dupa o forma foarte slaba in play-out, dar au lot echilibrat, iar stadionul se afla in plin proces de modernizare. Indiferent de rezultatul barajului, ambele echipe sunt ambitionate sa reprezinte ceva in fotbalul romanesc in sezoanele urmatoare.

TURRIS-OLTUL TURNU MAGURELE

Formatia finantata de firmele familiei politicianului Liviu Dragnea si-a aratat forta in Seria 3 a Ligii a 3-a, unde a facut instructie cu FCU Craiova, Steagu Rosu Brasov, Flacara Horezu sau CSM Alexandria. La Turnu Magurele a fost construit si un stadion modern (2.000 locuri / 3 milioane euro / instalatie nocturna, gazon incalzit). Echipa este antrenata de Erik Lincar, iar din lot fac parte jucatori cu experienta la nivelul primelor doua ligi (Bajenaru, Ad. Voicu, Cr. Ciobanu, Juncanaru, Pencea, Balgiu, Savin, Salcianu, Cruceru, Matei). Daca nivelul de finantare se va mentine la acelasi nivel ca in sezonul trecut, teleormanenii vor avea ambitii mari.

GLORIA BUZAU

Cu multi jucatori cu experienta in lot (C. Petre, Ispir, Danci, Chipirliu, Enescu, Edivandio Reis, Catana, Camarra, Konate), cu finantare generoasa din partea autoritatilor locale si cu, se zvoneste, sprijin cel putin moral din partea lui Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, originar din Buzau, formatia din Crang a defilat in acest sezon de Liga 3, unde a castigat lejer o serie grea cu Otelul, Bucovina Radauti, Foresta Suceava sau Ceahlaul si se anunta o nuca greu de spart in Liga 2. La finalul lunii mai, clubul a anuntat ca Ilie Stan va fi antrenorul echipei in urmatoarele doua sezoane si ca aceasta a promis reintoarcerea in Liga 1.