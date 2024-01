"Mai sunt lucruri de corectat". Discursul lui Elias Charalambous după ce FCSB a distrus-o pe Universitatea Craiova

Reacția lui Elias Charalambous după Universitatea Craiova - FCSB 0-3

Tehnicianul liderului din Superliga României și-a felicitat jucătorii pentru atitudinea arătată pe teren, dar și despre ce urmează pentru echipă.

"Vreau să îmi felicit jucătorii, mai ales pentru atitudine, efort. Știam că meciul va fi foarte greu. Am suferit, dar ne-am pregătit pentru asta. Am reușit să marcăm la finalul primei reprize și asta a contat foarte mult.

Am încercat să riscăm și am reușit să marcăm și golul doi. Știam că vom mai avea ocazii pe contraatac. Am jucat bine. Cel mai bun lucru este atitudinea jucătorilor. Atitudinea este de nota 10, dar întotdeauna mai sunt lucruri de corectat.

Vom vedea mâine ce mai trebuie să îmbunătățim. Azi ne relaxăm. Jucătorii trebuie să se bucure de această victorie. Craiova nu este exclusă din lupta la titlu. Nu sunt supărat pe Olaru, este căpitanul echipei, este inima echipei.

Am spus că sunt foarte mulțumit de lot. Am discutat cu patronul, cu MM, dar ei sunt cei care iau deciziile în legătură cu transferurile. Vom vedea dacă se va mai întâmpla ceva, dar trebuie să ne bucurăm pentru această victorie", a spus Elias Charalambous.

Cum arată clasamentul după Universitatea Craiova - FCSB 0-3

După victoria categorică de pe ”Ion Oblemenco”, FCSB a ajuns la 50 de puncte și este la 11 puncte distață de locul doi, ocupat de Rapid București. CFR Cluj este pe locul trei, cu 36 de puncte, dar va juca luni în compania celor de la FC Voluntari.

De partea cealaltă, Universitatea Craiova a rămas pe locul cinci, cu doar 34 de puncte, și este la 16 puncte distanță de lider. În acest moment, oltenii par să fie ieșiți din calculele pentru titlu.

În următoarea rundă, FCSB va avea parte de un alt test dificil, în compania campioanei en-titre Farul Constanța, care ocupă locul patru, cu 36 de puncte.

Universitatea Craiova se va deplasa pe terenul celor de la Sepsi OSK, echipa de pe locul șase.