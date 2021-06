Steliano Filip, suparat pe DDB! Fotbalistul vrea sa plece de la Dinamo, la doar 6 luni dupa ce s-a intors

Fundasul stanga ar putea parasi formatia din Stefan cel Mare in aceasta vara.

Revenit la Dinamo in iarna, cand a semnat din postura de jucator liber de contract, Steliano Filip a fost unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai "cainilor" din playout, acolo unde formatia bucuresteana a avut un parcurs exceptional, care i-a permis sa evite locurile de retrogradare, chiar daca la un moment dat pareau condamnati.

Acum, prosport anunta ca Filip este suparat pe DDB si vrea sa o paraseasca pe Dinamo, fiindca nu a primit mai multe salarii, urmand a-si depunde memoriu pentru a deveni liber de contract si a putea semna cu orice formatia care il doreste.



Deocamdata, situatia nu este definitiva, in cazul in care fanii vor gasi bani si ii vor achita fotbalistului o parte din restante, acesta nu va mai putea parasi formatia. Filip a ramas in tara si nu a plecat cu echipa in cantonament, dupa ce s-a operat de deviatie de sept, iar efortul fizic a fost interzis de medici pentru o perioada de doua saptamani.