"M-a injurat si mi-a spus: Iti arat eu cine sunt!" Atac HALUCINANT al lui Florentin Matei impotriva arbitrului Birsan dupa ce acesta i-a dat 2 galbene in 5 secunde

Astra 0-2 Viitorul // Florentin Matei a lansat un atac fara precedent la adresa arbitrului Marcel Birsan.

Florentin Matei a avut o reactie extrem de dura la adresa arbitrului partidei dintre Astra si Viitorul, acuzandu-l pe Marcel Birsan ca l-a injurat!

"Incerc sa imi dau seama de ce am luat rosu. Am cerut sa imi dea fault. Replica lui Birsan a fost ca «Iti arat eu cine sunt!» si m-a injurat. Nu am intalnit in viata mea asa ceva. Daca il injuram, trebuia sa iau rosu direct.



Eu i-am zis doar sa imi acorde un fault. Au trecut doua minute, apoi mi-a aratat galben. Nu pot explica. N-am pomenit asa ceva. Al doilea galben l-am primit pentru ca l-am intrebat de ce mi l-a acordat pe primul. Nu sunt genul care sa intru in astfel de polemici. E prima data cand ma arbitreaza domnul Barsan" a declarat Florentin Matei la Digi Sport.