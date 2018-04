Niculae il face PRAF pe Edi Iordanescu: "De cand era Astra Ploiesti n-am vazut adunatura mai slaba! Edi se da SINGUR afara!" Ce jucator a DAT AFARA

Ioan Niculae tuna si fulgera dupa infrangerea cu Viitorul.

Astra a pierdut cu 2-0 pe teren propriu in fata campioanei pe teren propriu, iar patronul Ioan Niculae a explodat. Faptul ca Edi nu vorbeste cu el il deranjeaza pe patron, la fel ca si valoarea jucatorilor din echipa.



"Vina acestei infrangeri este a portarului stadionului care nu l-a anuntat pe domnul antrenor ca avem meci de la ora 18:00. De cand era Astra Ploiesti n-am vazut o adunatura de 11 jucatori mai slaba.

Domnul Edi Iordanescu nu este in pericol, pe el nu il da nimeni afara, se da singur afara ca nu vorbeste cu nimeni, nici macar cu antrenorii lui", a spus Niculae.



Astra a jucat pana in 2012 la Ploiesti, dupa care a fost mutata de Niculae la Giurgiu, loc in care a devenit campioana pentru prima data in istoria clubului.

"Jucatori precum Abang vor pleca la final. Sunt mai multi de care ne vom desparti. Abang a venit pe foarte multi bani si nu joaca nimic.", a mai spus Niculae.