LPF a venit cu precizari despre modificarea programului competional din cauza COVID-19: "S-ar parea ca este destul de greu sa treci peste data de 3 august"

Justin Stefan, Secretarul General LPF a vorbit despre modalitatea finalizarii Ligii 1 pana la termenul de 3 august, impus de UEFA.

El e declarat ca isi doreste sa finalizeze competitia pe terenul de joc si ca deocamdata este destul sa greu sa trecem peste data de 3 august, deoarece au mai cerut asta si alte cluburi, din alte campionate si au fost refuzate.

"Avem o corespondenta cu UEFA pe extinderea termenului limita. In momentul de fata nu am primit raspunsul. Verbal, s-ar parea ca este destul de greu sa treci de data de 3 august pe care au comunicat-o initial. Avem si un rationament din partea dansilor, au fost solicitari si din partea altora, dar au fost refuzate din alte 6 sau 7 campionate. Este o problema, nu inteleg de ce nu exista o anumita flexibilitate la EUFA, pentru ca avem primul tur abia in a doua jumatate a lunii august. Undeva la 17-19 si s-ar putea ajunge la o intelegere. In functie de raspunsul scris, vom vedea care sunt argumentele, vom vedea daca continuam sau nu corespondenta. In acest moment scenariile noastre pentru finalizarea playoff-ului au in vedere data de 3 august. Obictivul ramane acelasi, respctiv de a termina competitia pe terenul de joc. Cel putin atata timp cat exista date in calendarul sportiv pentru reprogramarea meciurilor si bineinteles in functie de rezultatele din zilele urmatoare pentru ca saptamana asta se testeaza toti cu exceptia celor de la Botosani. Vedem ce facem mai departe. Luni sau marti avem o intalnire cu cei de la drepturile TV, iar joia viitoare pe 30, sper sa nu spun gresit, avem adunare generala la LPF unde vom discuta toate scenariile pentru perioada urmatoare si vom lua deciziile pe care le asteptati cu totii", a declarat Justin Stefan pentru Digi Sport.

De asemenea, Secretarul General LPF, a precizat ca se vor putea disputa meciurile care pot fi jucate, iar prioritate au partidele din playoff.

"Se joaca meciurile care vor putea fi jucate si repete, mai ales in zona de playoff. Ca si organizator de competitie imi doresc foarte mult ca decizia cu privire la echipele participante sa fie stabilita in urma jocurilor disputate pe terenurile de fotbal.

Data de 3 este doar pentru playoff. Asa cum stiti initial. La playout aveam un program mai relaxat in conditiile in care meciurile de baraj erau pe 5 si pe 9 ulterior au fost mutate pe 9 si pe 12, iar astazi discutam scenarii cu meciuri de baraj pe 15 si 18 august", a precizat Scretarul General LPF.