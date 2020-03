ULTIMA ORA | Ar putea urma un cutremur de proportii! Becali isi cheama jucatorii la baza din Berceni! Patronul FCSB le-a transmis ca le va taia salariile la jumatate

Gigi Becali le taie salariile fotbalistilor de la FCSB.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, se tine de cuvant si le taie salariile jucatorilor la jumatate. Potrivit Prosport, latifundiarul din Pipera isi va chema maine jucatorii la baza din Berceni pentru a le transmite ca vor avea salariile taiate la jumatate. Fotbalistii vor semna contracte aditionale prin care isi vor da acordul ca salariile sa le fie taiate la jumatate pana in luna octombrie.

Potrivit sursei citate, reducerea contractelor va fi valabila pana in luna octombrie a acestui an, desi initial Becali ar fi vrut sa ia aceasta masura pana in luna decembrie. Fotbalistii nu au prea multe variante. O alta solutie ar fi somajul tehnic, insa acest lucru ar presupune ca jucatorii sa fie platiti cu 75% din salariul mediu pe economie.