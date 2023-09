Liviu Ciobotariu, cuvinte grele la adresa elevilor săi: ”Avem o formă slabă”

Antrenorul lui Sepsi și-a exprimat dezamăgirea cu privire la meciul împotriva campioanei. Condus cu 1-0 și 2-1, tehnicianul în vârstă de 52 de ani recunoaște perioadă dificilă a clubului și admite că este nevoie de măsuri urgente: ”Ca și exprimare în teren, nu am arătat rău. Am făcut o repriză destul de bună. Din păcate, am primit două goluri care puteau fi evitate. Am vorbit la pauză, am discutat să nu ne mai surprindă. Este adevărat, suntem pe o pantă descendentă ca și rezultate, dar și ca joc.

Nu arătăm bine deloc. Va trebuie să ne strângem și să analizăm bine greșelile și să nu le mai repetăm. După pauză, primim lejer gol. A fost un meci greu. E campioana României. Avem o formă slabă. Ghinionul parcă nu se mai termină la noi. Greșim și individual și colectiv!” a transmis Liviu Ciobotariu la finalul meciului

Cuvintele lui Liviu Ciobotariu vin ca o continuare la criticile aduse de directorul sportiv al covăsnenilor sportivilor de la Sepsi: ”A fost pauză, chiar am dat niște zile libere. Gata, s-au odihnit băieții! Au toate condițiile, banii, primele sunt la timp, ce să mai dăm? Noi nu avem ce să mai dăm, ei trebuie să dea. Dacă se mai continuă în halul ăsta și se mai joacă în halul ăsta, clar că trebuie să ne gândim și la amenzi.

De dat noi dăm, dar ei când ne dau? Au dat în Europa, dar în campionat încă n-am primit nimic. În campionatul nostru încă n-am jucat un meci bun, în care să pot să zic că am câștigat lejer.

Am câștigat 3-0 la Dinamo, dar au fost trei ocazii, trei goluri. În rest, Dinamo ne-a dominat, să fim serioși” a afirmat Atilla Hadnagy potrivit fanatik

Farul Constanța - Sepsi OSK 2-1

Farul Constanța: Aioani - Sîrbu, Larie, Artean, Kiki - Băluță, Nedelcu, Grameni - Mazilu, Munteanu, Budescu

Rezerve: Buzbuchi - Popescu, Dussaut, Boli, Grigoryan, Vînă, Nicolas Popescu, Rivaldinho, Enes Sali

Antrenor: Gheorghe Hagi

Sepsi Sf. Gheorghe: Niczuly - Oteliță, Bălașa, Ninaj, Florin Ștefan - Ion Gheorghe, Alimi, Matei - Ștefănescu, Safranko, Damașcan

Rezerve: Moldovan - Kecskes, Oroian, Kallaku, Francisco Junior, Aganovic, Varga, Debeljuh, Rondon

Antrenor: Liviu Ciobotariu