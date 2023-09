„Mi-am bătut joc! Mi-am stricat seara”. Constantin Budescu, declarație neașteptată după ce a adus victoria Farului 

Campioana României a deschis scorul din penalty, prin Larie, în minutul 6, dar covăsnenii au revenit la ultima fază de joc a primei reprize, prin Marius Ștefănescu, cu o super execuție. Farul însă a trecut din nou în avantaj, după reușita lui Constantin Budescu, din minutul 55, din centrarea lui Kiki.

Mijlocașul a adus astfel victoria echipei sale, cu golul superb marcat, însă la finalul meciului s-a arătat nemulțumit de un aspect.

Constantin Budescu „nu își iartă” ratarea cu Sepsi

Constantin Budescu s-a arătat mulțumit de victorie, însă a declarat că este nemulțumit de ratarea sa imensă, când a ales să încerce să îl lobeze pe Niczuly, în loc să șuteze puternic, ratând astfel o șansă mare de a marca.

„Aveam nevoie de această victorie, am câștigat împotriva unei echipe foarte bune și ne bucură acest lucru. Este greu, dar în a doua repriză nu s-a văzut, am jucat din nou foarte bine, am avut multe șanse, la fel ca în prima repriză.

A venit acel gol la ultima fază și a trebuit să revenim din nou. Am făcut o a doua repriză foarte bună, am avut și eu acea ocazie la care pot să spun că mi-am bătut joc și îmi pare rău oarecum.

Mi-am stricat seara, dar este în regulă, e bine că am câștigat, nu mai contează. Am vrut să dau din prima cum încerc de fiecare dată.

Este destul de greu, avem mult de recuperat, am pierdut multe puncte, acum trebuie să venim din spate și să fim din nou acolo sus. Am fost într-o situație delicată, este bine că am ieșit, acum ne-a rămas campionatul, trebuie să ne axăm pe asta”, a declarat Constantin Budescu la final.

Mijlocașul a ajuns la al doilea meci consecutiv în campionat în care marchează și are în total patru reușite la Farul Constanța, în 10 meciuri jucate, și două assist-uri.