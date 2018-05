Dinamo - FC Voluntari, ora 20:45! Ilfovenii au castigat un singur meci cu Mutu pe banca! Echipele de start

Dinamo - Voluntari, ora 20:45, este a doua partida din etapa a 12-a a play-out-ului.

Echipele de start:

Dinamo: Mutiu - Olteanu, Grigore, Popescu, Corbu - Nistor, Dudea, Liviu Gheorghe - Salomao, Popa, Moldoveanu

Rezerve: Penedo, Palic, Pesic, Mahlangu, Maric, Longher, Florin Vasile

Voluntari: Minca - Novac, Balaur, Horj, Bucurica - Rauta - Pircalabu, Marinescu, Lazar, Capatana - Voicu

Rezerve: Petrariu, Leasa, Ivanovici, Nica, Gisa, Cazan, Balan

Dinamo este pe primul loc in clasamentul din play-out si nu mai are niciun obiectiv in acest sezon. De cealalta parte, echipa fostului dinamovist Adrian Mutu are emotii in ceea ce priveste retrogradarea.

Voluntari ocupa locul 6 in play-out, cu 25 de puncte, cu doar doua mai multe decat ACS Poli Timisoara, prima echipa aflata pe loc retrogradabil. Voluntari a castigat doar un singur meci cu Mutu pe banca.

Dinamo a castigat toate cele trei meciuri din acest sezon contra celor de la Voluntari.