Lionel Messi a aterizat în America! Ce filmare a apărut cu starul argentinian pe internet

În schimb, după un lung șir de negocieri cu fosta sa echipă, FC Barcelona, Lionel Messi a decis să pună pixul pe foaie cu echipa la care e acționar și David Beckham, Inter Miami, din Major League Soccer (MLS).

GOAL scrie că publicația TyC Sports a obținut un videoclip cu Lionel Messi, care abia ce a coborât dintr-un avion privat în aeorportul Fort Lauderdale din Florida. Starul argentinian era alături de familia sa.

Lionel Messi and his family have arrived in South Florida ????

Inter Miami is expected to formally introduce him in the coming days ????

(Via @TyCSports)

pic.twitter.com/mdtfb5EJST