Debutul lui Lionel Messi la Inter Miami se apropie! Un bilet în cea mai bună zonă e o avere 

Lionel Messi (35 ani) și-a încheiat aventura la PSG după două sezoane, în care a marcat 32 de goluri și a oferit 35 de pase decisive în 75 de meciuri în toate competițiile.

Liber de contract, campionul mondial a fost asociat cu o revenire la FC Barcelona, club la care a fost legitimat de la 13 la 34 de ani. Numai că, Lionel Messi a preferat o nouă provocare și a anunțat că va evolua în MLS, la Inter Miami.

„Îmi doream mult să pot să mă întorc, însă, pe de altă parte, după tot ce am trăit și modul în care am plecat, nu voiam să mă aflu din nou în aceeași situație, să aștept să văd ce se va întâmpla și să îmi las viitorul în mâinile altora, să fie decis în alt mod.

Am vrut să iau propria decizie, gândindu-mă la mine, la familia mea. Dacă am auzit bine s-a zis că LaLiga a acceptat tot și că e totul OK pentru a mă întoarce, însă lipseau multe alte lucruri ce trebuiau rezolvate. Am auzit că trebuiau să vândă jucători sau să le scadă salariile jucătorilor, și sincer nu voiam să trec prin asta, nici să fiu responsabil de așa ceva. Am fost deja acuzat de multe lcururi care nu au fost adevărate în cariera mea la Barcelona și eram puțin obosit, nu voiam să trec prin astea”, a declarat Leo Messi pentru Mundo Deportivo la începutul lui iunie.

10.000 de dolari un bilet la debutul lui Leo Messi la Inter Miami

Lionel Messi ar urma să debuteze pentru noua sa echipă pe 21 iulie, contra lui Cruz Azul, potrivit sport.es, după cum i-a anunțat Jorge Mas, acționarul clubului, pe jurnaliștii americani.

Vestea că deținătorul a 7 Baloane de Aur va evolua în MLS i-a făcut pe americani să achiziționeze toate biletele până la finalul sezonului. Spre exemplu, la partida de luna viitoare, care ar putea fi primul joc al argentinianului la Inter Miami, cel mai ieftin bilet este de 1.000 de dolari. În timp ce un loc la zona VIP, cel mai aproape de teren, ajunge la 10.000 de dolari, conform dailystar.com.

Înainte ca transferul lui Lionel Messi să fie anunțat, prețul unui bilet la echipa patronată de David Beckham era între 22 și 50 de dolari. Văzând acest interes uriaș, Inter Miami a luat hotărârea să-și mărească stadionul de la 18.000 la 21.200 de locuri.