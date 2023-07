Laurențiu Reghecampf, încântat de transferul lui Vlad Chiricheș la FCSB: "E pentru prima oară când au asta"

Meciul de la Galați a "marcat" și debutul lui Vlad Chiricheș (33 de ani), după ce a semnat din nou cu vicecampioana României. Titular, fundașul central a evoluat 62 de minute.

Laurențiu Reghecampf, cuvinte de laudă despre Vlad Chiricheș

Actualul antrenor de la Universitatea Craiova a vorbit despre transferul internaționalului român la FCSB, explicând că reprezintă un plus pentru fotbalul românesc.

"E un transfer enorm făcut de cei de la FCSB, îl cunosc foarte bine pe Chiri, e un lider, jucător care-i va ajuta foarte mult. E pentru prima oară când FCSB are această, acest mix între jucătorii tineri și fără experiență.

L-au adus pe Djokovic, pe Chiri, îl au pe Compagno în față ca atacant, sunt trei jucători pe axul central cu experiență, cuvânt de spus. Nu au trac, este plus față de mare pentru cei de la FCSB", a spus Laurențiu Reghecampf, potrivit Fanatik.

Vlad Chiricheș a fost cât se poate de sincer, după ce a revenit la FCSB

Vlad Chiricheș a vorbit după meci și a precizat faptul că s-a trezit într-o altă realitate și că trebuie să se reobișnuiască cu fotbalul românesc. Fundașul nu a mai evoluat în primul eșalon al României de 10 ani.

"Personal, după două luni, cred că a fost ok, a fost bine. Emoții... Da, așa, normale, de început. Am fost concentrat, setat pe meciul ăsta. Puteam să-mi dau autogol? Cred că am ajuta la faza aia. A fost o respingere bună din partea mea.

Pot spune că m-am trezit într-o altă realitate, dar trebuie să mă obișnuiesc. Știu treaba asta, trebuie să mă acomodez cât mai repede, să revin la mentalitatea de aici, să aduc prin experiența mea ceva în plus. Acel ceva de care are nevoie echipa să câștige campionatul. Să ajut echipa cu ce am învățat eu în anii petrecuți în afară. Sper că vom reuși să facem treabă bună.

E extraordinar. Sunt fericit că lumea mă apreciază. Le mulțumim fanilor că au făcut deplasarea asta, că ne-au susținut și că i-am răsplătit cu această victorie", a spus Vlad Chiricheș după meci.

VIDEO | Gigi Becali, după Oțelul Galați - FCSB 0-2



Declarațiile lui Gigi Becali (31/07/2023) pe www.sport.ro