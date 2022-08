Laude în Italia pentru Ionuț Radu după meciul cu Roma: "A reușit un adevărat miracol!". Ce notă a primit Chiricheș

Ambii români au fost integraliști la Cremonese, iar Ionuț Radu a avut mai multe parade excelente. Unicul gol al meciului a fost marcat de Chris Smalling, în minutul 65, după un corner în care fundașul a rămas nemarcat în careul mic și l-a învins pe Radu cu o lovitură de cap.

Ionuț Radu și Vlad Chiricheș, note mari după Roma - Cremonese 1-0

Ionuț Radu a primit din partea publicației italiene TMW cea mai mare notă din tabăra lui Cremonese, 7, la egalitate cu atacantul Cyriel Dessers.

"Radu s-a bucurat de încrederea deplină a lui Alvini și a trecut peste gafa din meciul cu Fiorentina. L-a blocat pe Pellegrini, a respins șuturile lui Zaniolo, Dybala sau Abraham, dar un adevărat miracol l-a făcut când a deviat cu vârful degetelor în transversală șutul lui El Shaarawy. Fără vină la lovitura de cap a lui Smalling", au scris italienii despre portarul român.

De asemenea, Vlad Chiricheș, căpitanul naționalei României, a avut și el o prestație apreciată, fiind notat cu 6,5.

"Este liderul unei linii defensive care se află încă în faza de rodare. L-a marcat foarte bine pe Abraham și a avut o recuperare excepțională în fața lui Dybala", a fost descrierea pentru Vlad Chiricheș.

Și Jose Mourinho l-a lăudat pe Ionuț Radu

La finalul meciului de pe Olimpico, Jose Mourinho, antrenorul lui AS Roma, a felicitat-o pe Cremonese, iar despre Ionuț Radu a spus că a fost "fantastic".

"Felicitări lui Cremonese! În primele 20-25 de minute am avut șanse de a marca și de a închide meciul, însă nu am reușit. Am înfruntat o echipă bună, bine organizată și cu un antrenor de calitate. Nu a fost un meci simplu. Felicitări și arbitrului, și el a fost bun.

Puteam să rezolvăm meciul din primele 20 de minute, dar s-au închis foarte bine. Radu a fost fantastic, iar atunci când o echipă favorită nu închide meciul îi este foarte dificil ulterior", a spus Jose Mourinho, citat de TMW.