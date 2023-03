În cazul în care ar fi câștigat, covăsnenii s-ar fi calificat matematic în play-off-ul Superligii și ar fi scăpat de emoții pe finalul campionatului regulat, mai ales că FCU Craiova se află la patru puncte în spate.

Laszlo Dioszegi și-a manifestat frustrarea: „Am fost penibili, trebuie să spunem lucrurilor pe nume”

Patronul celor de la Sepsi OSK, Laszlo Dioszegi, a vorbit despre înfrângerea de la Ovidiu și a evidențiat faptul că nu înțelege cum echipa sa nu a reușit să ofere nici măcar un șut pe poarta adversă.

„Sincer, sunt foarte dezamăgit. Consider că a fost cea mai slabă repriză de când suntem în prima ligă. Am vorbit cu băieții, am vorbit cu staff-ul tehnic, încercăm să găsim o soluție. Trebuie să facem ceva foarte repede pentru că nu trage căruța unde trebuie să tragă.

M-am îngrozit pur și simplu de prima repriză cu Farul. Să nu dăm un șut la poartă, un corner. Nimic! Am fost penibili, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, am jucat mai mult decât prost”, a spus finanțatorul, conform Sport Total.

Farul Constanța - Sepsi OSK 2-0

Echipa de la malul mării a început în forță duelul de la Ovidiu. Tudor Băluță a deschis scorul în minutul 22, iar puștiul-minune al lui Gică Hagi, Adrian Mazilu, a majorat diferența în minutul 45+3.

În repriza secundă, Bergodi a făcut trei schimbări la pauză, iar jocul s-a mai echilibrat, dar tabela a rămas nemodificată până la fluierul de final al centralului și toate cele trei puncte s-au dus la Farul Constanța.