Cele două echipe s-au duelat în etapa cu numărul 28 din Superligă. Oltenii s-au impus grație reușitei lui Andrei Ivan dintr-o lovitură de pedeasă, după ce Tofan a comis un henț impardonabil în minutul 73.

Andrei Ivan e sincer: „Nici mie nu mi-a ieșit nimic”

După meci, Ivan a comentat victoria Universității Craiova și a evidențiat faptul că în prima repriză trupa din Bănie nu a reușit să lege un joc bun și că nici măcar el nu a putut să facă diferența.

„E o victorie foarte muncită. Am făcut o primă repriză foarte rea, să zic așa. Nici mie nu mi-a ieșit nimic. În a doua repriză am mai ieșit la lumină și am luat cele trei puncte. Foarte mulți accidentați. Cel mai în vârstă de astăzi era Vătăjelu din primul 11. Am jucat cu o echipă tânără, mister a băgat jucătorii care merită în teren și ne-am luptat să câștigăm.Eu cred că puteam să marcăm și din prima repriză cu Markovic, care a avut ocazia cea mare. Dacă nu era penalty, cred eu că ar fi venit și golul pentru noi.

Presiunea mereu e aici la Universitatea Craiova. Atmosfera nu a fost bună după meciul cu Voluntari. Am câștigat în seara asta și sper să o facem și în meciul următor. Va fi un meci foarte greu, mai ales că jucăm și la Ploiești, pe terenul lor. Noi trebuie să ne mobilizăm și să luăm și acolo cele trei puncte. Trebuie să câștigăm astea două partide, să strângem puncte și să ne batem la podium”, a spus Andrei Ivan după meci.

Universitatea Craiova - FC Argeș 1-0

După o primă repriză tăcută, Costinel Tofan a comis un henț impardonabil în minutul 73, iar asta a generat penalty-ul din care Andrei Ivan a înscris unicul gol al meciului și a adus victoria pentru olteni.

După acest rezultat, Universitatea Craiova a înregistrat a 14-a victorie în campionat și a acumulat, în consecință, 48 de puncte. De cealaltă parte, FC Argeș a bifat al 14-lea eșec și deține doar 26 de puncte, aflându-se în „zona fierbinte”.