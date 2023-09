La 61 de ani, Iosif Rotariu are 1001 de povești de istorisit, din feliile carierei în care evolua la cel mai înalt nivel.

S-a transferat de la Steaua la Galatasaray după o întâmplare decupată din filmele de acțiune, a fost primul căpitan străin din istoria lui Galatasaray și a ținut mâna la inimă de 25 de ori când i-a cântat imnul în tricoul României.

Iosif Rotariu împlinește 61 de ani: "Îmi doresc ca oamenii să fie sănătoși"

"E o zi ca oricare alta, au trecut anii în care sărbătoream cu fast. Mă fac fericit bucuriile mărunte și îmi doresc ca oamenii să fie sănătoși. Am dus-o pe Kassandra și am luat-o de la meditații, mâine o aștept pe soția mea, revine de la tratament, de la o clinică din Turcia", spune pentru Sport.ro, pe un ton coborât, omul care l-a marcat pe Diego Maradona la Coppa del Mondo, în România - Argentina 1-1.

Stabilit în Timișoara, Rotariu privește atent meciurile din campionatul intern. Dă un singur nume când e întrebat de reporter cine e fotbalistul care îi amintește de el - măcar prin câteva detalii.

Iosif Rotariu: "Panagiotis Tachtsidis îmi amintește de mine. E cel mai bun fotbalist străin din Superliga României"

Iosif Rotariu vorbește pe un ton admirativ despre fotbalistul de la CFR Cluj: "Panagiotis Tachtsidis. L-am văzut în mai multe meciuri, a dat o adevărată lovitură CFR prin aducerea lui.

E inteligent, e mereu cu capul sus, pasează excelent. E cel mai bun străin din România. Pot să spun că el îmi amintește de mine. Nu l-am văzut însă să bată loviturile libere, eu mai și băteam lovituri libere. Va fi un jucător determinant pentru CFR în acest sezon".

800.000 de euro e cota de piață a fotbalistului de la CFR

3,5 milioane euro valora în urmă cu 10 ani Tachtsidis

Panagiotis Tachtsidis are 32 de ani, 1,93 m și a fost transferat în acest sezon la CFR. A început fotbalul la AEK Atena și în trecut a evoluat pentru Genoa, AS Roma, Catania, Verona sau Nottingham Forest. Interesant este că fotbalistul elen a strâns la naționala Greciei 25 de selecții și a marcat un gol, exact cifrele pe care le are Rotariu la reprezentativa României, cu care a evoluat la turneul final al Campionatului Mondial din 1990, unde tricolorii lui Emerich Ienei au ajuns până în optimi, fază în care au fost eliminați la loviturile de departajare de Irlanda lui Jackie Charlton.

Preferații din străinătate: Busquets și Kimmich

"Dar pot să-ți spun doi mijlocași centrali din străinătate care m-au încântat și mă încântă. Sergio Busquets, bine el e un jucător cu altă talie, și Joshua Kimmich. Ei doi mi-au plăcut și îmi plac dacă e să numesc doi fotbaliști care evoluează pe postul pe care jucam eu", mai adaugă pentru Sport.ro Iosif Rotariu.

Iosif Rotariu e stabilit în Timișoara și ocupă funcția de oficial responsabil cu scoutingul la Poli. La naționala României a jucat 25 de meciuri și a fost unul dintre artizanii la calificarea naționalei după o pauză de 20 de ani la o ediție a CM.