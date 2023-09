Vor să îl transfere pe Xavi Simons: ”Încercăm să facem asta”

Olandezul a fost transferat de PSV Eindhoven în ultimul sezon, de la PSG, dar după ce a impresionat în țara sa natală parizienii l-au răscumpărat cu ajutorul unei clauze, pentru ”doar” patru milioane de euro.

Mijlocașul a fost împrumutat în Bundesliga, la RB Leipzig, până la finalul acestui sezon, iar germanii ar vrea să-și asigure serviciile lui Xavi Simons pe termen lung, lasă de înțeles președintele clubului.

Rămâne de văzut în ce condiții ar fi dispusă PSG să renunțe la Xavi Simons, a cărui cotă de piață a crescut semnificativ în ultimul sezon. Acum, olandezul este evaluat la 40 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

”Acum încercăm să ne asigurăm că va rămâne cu noi și după vara anului 2024. Xavi a avut un start foarte bun și încercăm să-l legăm emoțional de RB Leipzig”, a spus Max Eberl, directorul clubului.

