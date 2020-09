BREAKING NEWS: Clubul care intra in negocieri cu Becali pentru 'Mbappe' Coman dupa evolutiile impresionante din ultima saptamana!

Florinel Coman este dorit de vicecampioana Rusiei, Lokomotiv Moscova.

Florinel Coman ar putea pleca pe o suma fabuloasa de la FCSB, asta dupa prestatiile din ultimele meciuri. Potrivit celor de la Sport24, vicecampioana Rusiei Lokomotiv Moscova este cu ochii pe el.

Rusii ar fi dispusi sa plateasca suma de 10 milioane de euro pentru jucatorul de 22 de ani, avand in vedere ca echipa va evolua in grupele UEFA Champions League in acest sezon.

Lokomotiv tocmai l-a vandut pe Aleksey Miranchuk la Atalanta pentru 14 milioane de euro. La echipa din capitala Rusiei evolueaza si marcatorul din finala Campionatului European din 2016, Eder, la fel ca si alti jucatori cunoscuti precum Vedran Corluka sau Grzegorz Krychowiak.