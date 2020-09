Anunt BOMBA in Franta! Real Madrid poate pierde lupta pentru semnatura lui Kylian Mbappe! Ce echipa e gata sa il fure pe STARUL de la PSG

Pe langa Real Madrid, o alta echipa de top a intrat in cursa pentru transferul lui Kylian Mbappe.

Real Madrid ar vrea sa il transfere la un moment dat pe Kylian Mbappe de la PSG. Oficialii spanioli au totusi concurenta serioasa in ceea ce priveste ofertele. Liverpool si-ar dori sa dea lovitura si sa-l transfere pe Kylian Mbappe in vara anului 2021.

Mbappe mai are doi ani din contractul sau de la Paris Saint-Germain si nu exista nicio indicatie ca va semna in curand un nou acord cu parizienii, in ciuda negocierilor aflate in curs.

Potrivit presei franceze L'Equipe, atat echipa lui Jurgen Klopp, cat si Real Madrid isi doresc sa-l atraga pe Mbappe cu o suma record de transfer.

Klopp a recunoscut anterior ca ar fi extrem de dificil sa incheie un acord pentru atacant, insa antrenorul neamt ar fi luat contact cu tatal sau, Wilfried, pentru a discuta despre viitorul lui Mbappe in luna mai.