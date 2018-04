Jucatorul tras pe linie moarta de Becali, cautat de echipe din Vest! Sansele ca Benzar sa plece din vara: "Mai degraba de la Viitorul putea sa se transfere!"

Un jucator tras pe linie moarta la Steaua in ultima perioada este fotbalistul care atrage atentia cluburilor din Vest.

Dragos Nedelcu, jucator care sa fi iesit din gratiile lui Dica si ale patronului Gigi Becali, este jucatorul monitorizat de cluburile din Europa. O spune impresarul italian Pietro Chiodi.

Agentul italian a comentat si situatia lui Benzar. Potrivit informatiilor aparute in presa, fundasul dreapta i-ar fi cerut lui Chiodi sa-i gaseasca o alta echipa din vara. Benzar are sanse mici sa plece de la Steaua, mai ales ca nu are nicio oferta precizeaza Chiodi.

”Ianis este urmarit tot timpul, dar vom vedea la vara ce se va decide in cazul sau. Si Nedelcu este atent urmarit, chiar daca nu joaca la Steaua. Cat despre Benzar, el nu are nicio oferta. Mai degraba, de la Viitorul a fost aproape sa plece la o echipa importanta, dar nu s-a finalizat. Mi se pare foarte greu ca Gigi sa-l vanda acum pe Benzar”, a declarat Pietro Chiodi pentru DigiSport.