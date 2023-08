Jucătorul transferat de Rapid în vară a semnat cu UTA Arad! Nu a bifat niciun minut pentru giuleșteni 

Claudiu Micovschi (24 ani) a semnat cu Rapid la începutul lunii, după opt sezoane petrecute în fotbalul italian. Mijlocașul de bandă a semnat o înțelegere valabilă pe două sezoane, cu opțiune de prelungire pe încă un an, însă nu a apucat să debuteze în tricoul giuleștenilor și a fost deja împrumutat.

Claudiu Micovschi, împrumutat de Rapid la UTA Arad

Rapid a anunțat oficial că fotbalistul va evolua pentru UTA Arad până la finalul sezonului.

„Claudiu Micovschi a fost împrumutat de clubul nostru la UTA Arad, până în vara anului viitor.

Mult succes, Claudiu!”, se arată în comunicatul giuleștenilor.

Claudiu Micovschi a semnat cu Rapid în august

Crescut la Luceafărul Oradea, Claudiu Micovschi a făcut pasul în 2015 la Chievo, iar după jumătate de an a ajuns la Genoa. El a evoluat în mare parte la echipe Primavera, dar și în Serie C și Serie B.

Un gol și două pase decisive a reușit Micovschi în cele 23 de meciuri jucate în sezonul trecut

Genoa (juniori), Avellino, Fidelis Andria și Reggina sunt echipele din Italia la care a jucat Micovschi

"Mă simt foarte onorat și bucuros să îmbrac acest tricou. Mi-am dorit de foarte mult timp să joc pentru un club atât de important precum este Rapidul.

Îmi doresc să contribui cu reușitele mele la îndeplinirea obiectivelor pe care clubul și le-a propus și să ne luptăm pentru câștigarea campionatului. Pot spune că reprezintă un avantaj pentru mine faptul că voi fi antrenat de către un antrenor italian, fiind obișnuit cu stilul italienilor.

Am urmărit în toți acești ani campionatul din România, în mod special în ultima perioada. Am urmărit toate meciurile. Bineînțeles, am urmărit și Rapidul. S-a tot discutat despre transferul meu la Rapid. De la bun început am spus că îmi doresc să vin aici. Sunt foarte bucuros că s-a concretizat transferul meu la Rapid.

Galeria și tot ceea ce se întâmplă în Giulești au contribuit foarte mult la decizia mea de a veni aici. Au fost mai multe cluburi care mi-au făcut oferte și care mă doreau, dar nu se poate compara nimic cu Rapidul, este cea mai iubită echipă din România", a spus Micovschi, pentru site-ul clubului, după ce a semnat cu Rapid.