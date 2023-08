”Câinii” au avut mari emoții pe stadionul ”Eugen Popescu”. După o primă repriză în care nu au contat pe plan ofensiv, cei de la Dinamo s-au văzut conduși în partea secundă de divizionara secundă Metaloglobus, după golul lui Yassine Zakir, dar au reușit să revină pe finalul partidei.

Ahmed Bani a reușit să înscrie de două ori în minutele 78 și 90+4, reușind să o califice pe Dinamo în faza următoare a competiției.

După meci, omul care a adus calificarea lui Dinamo în grupele Cupei României a tras primele concluzii și a vorbit și despre derby-ul cu Rapid de vineri. Bani (21 de ani) se așteaptă la o atmosferă de senzație la derby-ul din Giulești.

Ahmed Bani: Ne va aștepta un meci foarte greu”

„Eu am încercat să-mi fac cât mai bine treaba și mă bucur că am reușit să înscriu două goluri. Noi am jucat până în ultimul minut, cum s-a văzut. Nu a fost un meci deloc ușor. Eu am vrut să centrez către poartă, mingea a ajuns din fericire în poartă.

Nu am vrut să dau direct spre poartă. Noi am vrut să terminăm în primele 90 de minute. Toată puterea este către meciul cu Rapid și tot focusul nostru este acolo. Este un derby care nu s-a mai jucat de foarte mult timp. Fanii lor sunt destul de fanatici, ne va aștepta un meci foarte greu.

Eu sper să joc și să-mi fac cât mai bine treaba, sper să marchez la fiecare meci. Au și ei o echipă bună, dar într-un derby nu mai conteaă numele. O să fim egali, șansele sunt 50-50. Și cu Rapid este un derby foarte frumos, dar ”Eternul Derby” rămâne cu FCSB”, a spus Ahmed Bani.

VIDEO - Ahmed Bani, după Metaloglobus - Dinamo 1-2

Înainte de derby, Rapid este pe locul cinci în Superligă, cu 11 puncte după două victorii consecutive, cu Farul (3-1) și FCU Craiova (5-3).

Dinamo are și ea un parcurs bun, cu patru meciuri la rând fără înfrângere. În ultima etapă, ”câinii”, care ocupă locul zece, au remizat cu Petrolul Ploiești, scor 1-1.