Rapid nu l-a vrut, iar acum are pe masă un contract din Ligue 1!

Salvatore Sirigu (36 de ani) ar fi fost în Giulești la meciul dintre Rapid și Petrolul (0-2), dar mutarea nu s-a concretizat.

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a spus că giuleștenii nu-și doresc alt portar, astfel că italianul a rămas în continuare liber de contract. Dar nu pentru mult timp.

Pe final de carieră, Sirigu este aproape de a prinde un transfer în Ligue 1, la Lorient, echipă care are cinci puncte după trei etape în campionatul francez.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, francezii iau în calcul transferul „veteranului” italian, care are ”pe masă” un contract valabil pe un sezon.

